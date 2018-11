Faire des économies de carburant, c'est possible !

Ce matin, petit détour au cœur de votre quotidien avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- Moustique : "Action des Gilets Jaunes : ça part dans tout l'essence"



- Ciné Télé Revue : "Faites des économies de carburant"

La revue nous livre quelques conseils pour faire des économies :

Entretenez votre véhicule : si votre véhicule n'est pas entretenu, vous consommerez plus.

Allégez votre véhicule : videz votre coffre, retirez tout ce qui n'est pas utile. Le poids est l'ennemi n°1 de votre consommation.

Surveillez la pression de vos pneus.

Et plein d'autres conseils !

- Le Soir Mag : "Mathilde et Brigitte : le duel de l'élégance"

Avec 20 ans de moins que Brigitte Macron, la Reine Mathilde est critiquée pour ses choix vestimentaires jugés trop sévère alors qu'en France, la Première Dame est considérée comme une véritable icône de la mode.

Ceci dit, en tant que Reine, Mathilde se doit de respecter certains standard.

- Femmes d'Aujourd'hui : "Gain ou perte de temps?"

Recevez plein de conseils pour optimiser votre temps et faire face à vos mauvaises habitudes.

En résumé : il n'y a jamais rien d'urgent, il suffit de prendre le temps...

- Trends Tendance :"Coliving : coup marketing ou véritable innovation?"

Le Coliving, c'est l'idée de partager des pièces de vie pour avoir de plus grands espaces tout en gardant une chambre individuelle.

Ce concept séduit, à Bruxelles, depuis 2011 : les 400 chambres mises à disposition ont eu un succès fou, surtout sur les 25-35 ans.

Un agréable concept qui reprend le principe des kots estudiantins, mais avec des services en plus, comme à l'hôtel : petits déjeuners servis, lits refaits, etc.

Alors, conquis?