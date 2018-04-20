Pas facile c'est et facile c'est pas ! On pense parfois que ça l'est alors que ça ne l'est pas... facile de caler 4 mots dans ce défi, c'est vraiment pas facile... c'est pas ! Il y va tout de même notre enchanteur et tente de démêler le tout pour le tout pour ce défi pas facile du jour avec : cacahuètes - soleil - chauve & baiser. C'est parti...
FACILE, C’EST PAS !
C’ETAIT A L’EPOQUE OU
JE M’EN SOUVIENS TRES BIEN
JE PENSAIS QUE J’ETAIS ENCORE
EN PHASE UN
C’EST QUAND JE ME SUIS RETROUVE
EN FACE D’EUX
QUE J’AI COMPRIS QUE J’ETAIS EN PHASE DEUX
J’’EN SAVAIS RIEN
J’AI TOURNE LES TALONS
MAIS SANS TOURNER LE RESTE
CA M’A FAIT SUPER MAL
ET AVOIR MAL JE DETESTE
COMME DANS UN MAUVAIS SCENARIO
DE JANEIRO
LE GIBIER CA FAIT BICHE
LES FOULARDS CA FAIT BOBO
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
DANS UN SUPERMARKET A MOITIE VIDE
AU RAYON CACAHUETES Y’AVAIT QUE DES ARACHIDES
ALORS JE SUIS ALLE AU RAYON " SOLEIL "
POUR M’ACHETER DE L’ECRAN TOTAL POUR VIEUX PEÏS
J’AI CRU QUE J’AVAIS UN TICKET AVEC LA VENDEUSE
MAIS CE N’ETAIT HELAS QU’UN TICKET DE CAISSE
DANS L’FOND CE QUI COMPTE, C’EST D’ETRE SAIN ET CHAUVE
PAS DE BAISER , PAS DE PANIQUE, NO KISS, NO STRESS
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
J’AI MONTE DES ESCALIERS EN KILT CHEZ IKEA
ET PUIS J’AI ACHETE UNE COMMODE AVEC DES PETITS POIS
J’AI MIS LA COMMODE A COTE DE LA FERRARI
ET J’AI DIT A TOUT LE MONDE COMMODE, COMMODE EVREYBODY
NOTRE DAME DE LOURDES QUI PASSAIT PAR LA
A FAIT UNE COURTE APPARITION, C’ETAIT SYMPA
ELLE A TOURNE SUR ELLE MEME PLUSIEURS FOIS
COMME UNE TOUPIE - TOUPIE POUR MOI
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA
FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA