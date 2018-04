Pas facile c'est et facile c'est pas ! On pense parfois que ça l'est alors que ça ne l'est pas... facile de caler 4 mots dans ce défi, c'est vraiment pas facile... c'est pas ! Il y va tout de même notre enchanteur et tente de démêler le tout pour le tout pour ce défi pas facile du jour avec : cacahuètes - soleil - chauve & baiser. C'est parti...

FACILE, C’EST PAS !

C’ETAIT A L’EPOQUE OU

JE M’EN SOUVIENS TRES BIEN

JE PENSAIS QUE J’ETAIS ENCORE

EN PHASE UN

C’EST QUAND JE ME SUIS RETROUVE

EN FACE D’EUX

QUE J’AI COMPRIS QUE J’ETAIS EN PHASE DEUX

J’’EN SAVAIS RIEN

J’AI TOURNE LES TALONS

MAIS SANS TOURNER LE RESTE

CA M’A FAIT SUPER MAL

ET AVOIR MAL JE DETESTE

COMME DANS UN MAUVAIS SCENARIO

DE JANEIRO

LE GIBIER CA FAIT BICHE

LES FOULARDS CA FAIT BOBO

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

DANS UN SUPERMARKET A MOITIE VIDE

AU RAYON CACAHUETES Y’AVAIT QUE DES ARACHIDES

ALORS JE SUIS ALLE AU RAYON " SOLEIL "

POUR M’ACHETER DE L’ECRAN TOTAL POUR VIEUX PEÏS

J’AI CRU QUE J’AVAIS UN TICKET AVEC LA VENDEUSE

MAIS CE N’ETAIT HELAS QU’UN TICKET DE CAISSE

DANS L’FOND CE QUI COMPTE, C’EST D’ETRE SAIN ET CHAUVE

PAS DE BAISER , PAS DE PANIQUE, NO KISS, NO STRESS

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

J’AI MONTE DES ESCALIERS EN KILT CHEZ IKEA

ET PUIS J’AI ACHETE UNE COMMODE AVEC DES PETITS POIS

J’AI MIS LA COMMODE A COTE DE LA FERRARI

ET J’AI DIT A TOUT LE MONDE COMMODE, COMMODE EVREYBODY

NOTRE DAME DE LOURDES QUI PASSAIT PAR LA

A FAIT UNE COURTE APPARITION, C’ETAIT SYMPA

ELLE A TOURNE SUR ELLE MEME PLUSIEURS FOIS

COMME UNE TOUPIE - TOUPIE POUR MOI

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA

FACILE C’EST PAS - PA PA PA PA