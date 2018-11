Face to Faith... Le nouvel album très complice de Grandgeorge !

Le chanteur Grandgeorge était avec nous ce matin pour nous présenter son nouvel album Face to Faith.

Artiste français mais belge d’adoption, Grandgeorge a laissé sa carrière d’ingénieur de côté pour se consacrer à la musique. Après So Logical, son premier album en 2016, et le tube So fine, Grandgeorge revient avec un nouveau son, moins acoustique, davantage électro.

Cet album est une succession de sourires et même s'il y a des thèmes un peu plus déprimants, c'est toujours sous un regard positif que l'artiste aborde les choses.

Pour plus de complicité, de proximité...

La scène c'est ... "On tellement dans la liberté de faire ce qu'on veut" ... "On se pose moins de question"... Ca transpire la joie du métier et en guise de cadeau ce matin, on s'offre une moment suspendu, juste pour le plaisir des oreilles - voici en version acoustique I'll be trying; le second extrait de l'album qui mêle français et anglais.

L'artiste sera en concert le 7 décembre à BRUXELLES à la Madeleine.