Fabrice Eboué n'a plus rien à perdre !

L’humoriste et acteur français Fabrice Éboué était avec nous ce matin pour nous présenter son nouveau spectacle Plus rien à perdre.

Dans son spectacle, l'artiste ose rire de tout et surtout de lui-même.

Fabrice Éboué a fait partie de la bande d’humoristes qui a créé le Jamel Comedy Club. En tant qu’acteur, il a notamment joué dans Fatal aux côtés de Michaël Youn. Il a aussi été chroniqueur dans les émissions télé/radio de Marc-Olivier Fogiel ou Laurent Ruquier.

Vous n'avez "Plus rien à perdre" ?...

C'est No limit ? C'est simplement mes 40 piges, un gosse, il m'est arrivé plein de belles choses et donc maintenant j'ai envie de me lâcher. On rit alors de tout à commencer par moi ! L'important c'est l'auto dérision.

L'objectif est de faire rire et non pas de choquer.

Je crois en l'intelligence du public qui tempère. Si quelque chose est maladroit, le public ne rit pas.

Une carrière ...

Il y a de la scène, de la télé, ... Vous avez réalisé un film aussi. "oui, J’alterne entre la scène et la télé".

Et votre petite blague à Macron qui vous semble émoustillé à la vue de torses nus de noirs à Mont Saint Martin - "je ne réponds pas sur ces commentaires twitter" - c'est potache - il n'y a pas de souci - c'est le quotidien des réseaux sociaux - on parle de cela puis le lendemain on passe à autre chose.

En spectacle :

Le 18 décembre à BRUXELLES – Théâtre Saint-Michel.

Le 19 décembre à LIEGE – Forum.