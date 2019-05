Existe-t-il un lien entre l'Eurovision et Jacques Brel ? Oui... C'est Nathalie Pâque

Ce projet est né d'une rencontre avec de fabuleux musiciens qui ont joué avec des artistes comme Henri Salvador et Thomas Dutronc. A la base, on s'est rencontrés pour un spectacle sur Noël, on a adoré travailler ensemble, artistiquement et humainement. Et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un concept pour faire un album.

Ce n'était pas évident, on voulait des reprises... Alors, pourquoi pas Jacques Brel ! Ca nous a pris deux ans de démarches pour arriver à enregistrer l'album, le produire et le sortir.