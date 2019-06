Evasion au Goûter Matrimonial et au challenge international de sauvetage par cordes !

Ca se passe surtout lundi: environ 150 célibataires en moyenne (qui viennent de partout en Wallonie et Bruxelles) viennent s’inscrire entre 9h et 12h au Parc du Souvenir. Ils remplissent une fiche avec leurs attentes en matière de rencontre, puis le comité des marieurs forment des couples, qui, à 15h, seront présentés façon "Tournez Manège" (dos à dos, d’abord sans se voir). Et il arrive que ça colle bien (il y a déjà eu de vrais mariages ensuite!) et sinon, on peut toujours zieuter le voisin.