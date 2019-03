Etre à la pointe de la mode sans tomber dans les erreurs de goût, c’est possible !

Les rayures horizontales : Une femme ronde qui porte des rayures horizontales paraîtra encore plus enrobée et la silhouette sera bien tassée. Préférez les rayures verticales qui amincissent et affinent. Les collants chair : sont à bannir complètement ! La couleur chair donne à vos jambes un teint pas du tout naturel et vous confère un look de grand-mère. Optez pour des collants noirs, opaques.

Comment styliser un Poivre et Sel ?

Assumer ses cheveux blancs ne veut pas dire arrêter de s’amuser.

Vous avez de nombreux cheveux blancs, mais pas assez pour obtenir un effet uniforme ?

Naturellement, vos cheveux blancs sont plus épais et cela doit vous donner un certain volume de cheveux. Il est intéressant, si vous avez les cheveux poivre et sel, d'opter pour une coupe mi-longue. Les carrés sont évidemment des intemporels de la coiffure qui vont particulièrement bien aux hommes matures. Ils apportent une allure chic et donnent de la luminosité au visage. Et en plus, ils sont très simples à coiffer et à entretenir. Le carré court et le carré plongeant sont des déclinaisons de carrés plus originales. Pour éviter un effet de masse sur le haut du crâne, il faut désépaissir un peu. Les coupes dégradées sont conseillées uniquement si votre chevelure manque d'épaisseur.

N'hésitez pas également à porter une paire de lunette fictive rectangulaire pour apporter une touche de Sex-appeal et laisser pousser votre barbe !

