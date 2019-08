le Flair"Et si on se transformait en Sirène ?"

Le Mermaiding, une discipline sportive qui sculpte le corps en beauté

Avec Marine Grosjean, championne du monde du monopalme, découvrez le mermaiding, cette discipline ultra-photogénique et follement féminine, qui va renforcer nos abdos et transformer nos popotins en béton en nous faisant onduler comme des femmes-poisson.Entre Marine la Bretonne et l’océan,c’est une histoire d’amour qui prend racine dans son enfance et qui s’intensifie lorsqu’elle découvre, à l’âge de 12 ans, le monopalme, une discipline sportive inventée par un club de natation ukrainien en 1972. Cette nage particulière se pratique avec une palme unique qui imite la nageoire caudale du dauphin et permet d’atteindre des vitesses jusqu’à 14km/h. Sensations garanties ! Outre son parcours sportif, Marine dispense des cours tout public de “nage de sirène” dans le Nord de la France et a créé ses propres monopalmes en queue de sirène qu’elle a baptisées Nerees (à lire à l’envers!) Pour rentrant dans un imaginaire féminin assez poussé ?