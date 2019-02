Alors que les marches pour le climat se succèdent dans notre pays, le décompte avant les vacances d’été a commencé. Les professionnels engrangent les réservations… et le Salon des vacances de Bruxelles, 61e du nom, investit le Heysel (voir encadré) pendant quatre jours. Vacances, j’oublie tout, soleil et palmiers…

- La libre 'Et si on ne prenait pas l’avion pour partir en vacances ?

Et au coeur de vos quotidiens...

- La Capitale : "Total offre 1.500 € pour bosser lors de la grève nationale"

Le Setca, syndicat socialiste du Centre, craint que l’entreprise Total Petrochemicals Feluy ne veuille pas respecter le droit de grève. En cause : la mise en place d’une prime qui atteindrait 1.500 euros pour les non-grévistes et l’organisation d’une prestation de 24h d’affilée. L’entreprise conteste toute volonté d’empêcher la grève.

- La DH" La grippe version 2019 sera plus violente"

Cette année, l’épidémie de grippe sera plus violente que les années précédentes. À l’hôpital Etterbeek-Ixelles, les malades sont déjà nombreux à venir consulter. “Cette année, on le voit à l’hôpital, les patients atteints de la grippe sont très malades. Les symptômes sont plus forts que les années précédentes à cause de la souche grippale qui est particulièrement sévère cette année et elle touche toutes les tranches d’âge”, explique Lucas, médecin hospitalier à l’hôpital bruxellois.

- La DH : "Encore un peu de patience avant de monter à bord des trains flambant neufs"

La livraison du tout nouveau matériel roulant, c’est-à-dire 445 trains à double étage de type M7 était planifiée à partir de l’automne 2018 et devrait faire diminuer le taux d’indisponibilité des trains et moderniser la flotte de la SNCB. Plus modernes et confortables, ces nouveaux trains étaient très attendus par les navetteurs. En dépit de l’échéance, l’attente n’est malheureusement pas terminée…

- Le Courrier: "Sous le Grognon, 9 000 ans dans la mâchoire "

Les archéologues ont retrouvé des ossements datant du mésolithique au Grognon. Ils sont en excellent état. Une découverte unique.

Le travail des archéologues sur le site du Grognon a ralenti ces derniers mois. Mais ils gardent toujours un œil attentif sur le chantier. Ils scrutent la moindre nouvelle parcelle de terre. Et leur patience a de nouveau payé."Sous la dalle du futur parking, au niveau -1, nous avons repéré une couche préhistorique, explique Dominique Bosquet, responsable des fouilles archéologiques pour le SPW. L’endroit est idéal dans la mesure où l’entreprise n’y travaillera pas durant le mois de février. Le chantier ne sera donc ni impacté, ni ralenti par nos fouilles."