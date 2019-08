Petit détour par la librairie avec Thibaut ROLAND qui épingle pour nous la Une de vos Magazines.

Dernière Heure"Et si le café ne nuisait pas à votre sommeil" L’idée que boire du café ou du thé avant d’aller dormir empêcherait de passer une nuit réparatrice, voire même de trouver le sommeil, est largement répandue. Et sans doute à raison, puisque l’effet de la caféine sur le cerveau est excitant et que, selon certains spécialistes, elle rendrait le sommeil plus léger et plus fractionné. Pourtant, nous ne sommes pas tous égaux face à l’action de la caféine et si certains d’entre nous peuvent boire cinq cafés et dormir comme des bébés, d’autres ressentiront de l’excitation après seulement deux tasses. Tout est question d’habitudes. Pourtant, des chercheurs de l’Université Florida Atlantic et de la Harvard Medical School ont partagé des résultats surprenants : boire du café avant d’aller dormir n’aurait aucun effet sur la qualité de notre sommeil, contrairement à la consommation d’alcool ou de nicotine. En tout, 785 personnes ont fait l’objet d’un suivi. Toutes leurs habitudes ont été passées au crible : les quantités de caféine, d’alcool et de nicotine consommées dans les quatre heures précédant le sommeil, le tout croisé avec la durée de leur sommeil, l’efficacité de celui-ci etla facilité à se lever le matin et en tenant compte de l’âge de l’individu, de son sexe, de son niveau d’éducation, de son indice de masse corporelle, de son niveau d’anxiété, de stress, de dépression ou de l’obligation d’aller au travail ou à l’école au lendemain du test.

Pure Média"Quelles personnalités politiques ont été les plus invitées dans les matinales cette saison ?" ; - © Tous droits réservés "Le Figaro" publie ce matin le palmarès.Les écologistes ont le vent en poupe. Selon le palmarès des hommes et femmes politiques les plus invités dans les matinales télé et radio cette saison, que "Le Figaro" publie dans son édition du jour, Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie-Les Verts aux dernières élections européennes, truste la première place du podium, avec 54 passages. Les politiques, une catégorie plébiscitée par les matinales, comme le révélait une récente étude de l'INA.

Moustique"Sport : dans quels domaines les femmes sont-elles supérieures aux hommes ?" ; - © Tous droits réservés Rares sont les épreuves sportives où les femmes prennent le dessus sur la gent masculine. Mais Fiona Kotlinger a démontré que c’est loin d’être une fatalité. Fiona Kolbinger a réalisé un authentique exploit en s’imposant au bout des 2900 km de la Transcontinental Race (TCR) reliant Burgas, en Bulgarie, à Brest. Cette épreuve mixte est l’une des plus difficiles que puisse proposer l’ultracyclisme, le cyclisme de l’extrême. Après la Bulgarie, l’Allemande de 24 ans, chercheuse en oncologie pédiatrique, a transité par la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche, l’Italie et la Suisse – ce qui implique de se coltiner les Alpes – avant de ponctuer son épopée en traversant la France de part en part, pour une durée totale de 10 jours et 2 heures.