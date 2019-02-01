Et on ne sait toujours pas s'il mange des chicons...

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose un rap "cro-mignon"..
Pourvu qu'il ne dérape pas.
CONNAISSEZ-VOUS L’ HISTOIRE DE L’HOMME DE CRO MAGNON
SAVEZ-VOUS COMMENT IL VIT S’IL MANGE DES CHICONS
ENFIN, C’EST PAS UNE HISTOIRE, C’EST UNE PREHISTOIRE
MAIS CA NE CHANGE RIEN - NON NON NON
ALORS VOILA JE RACONTE…A CETTE EPOQUE -LA
C’EST PAS TOUJOURS FACILE, C’EST PAS TOUJOURS LA JOIE
POUR MANGER IL NE SUFFIT PAS DE COMMANDER DES PIZZAS
IL FAUT TOUT PREPARER, C’EST COMME CA
IL FAUT TROUVER DE L’EAU, MAIS Y’A PAS DE ROBINET
IL FAUT FAIRE DU FEU ET TOUT CA SANS BRIQUET
TIENS QUAND JE CHANTE COMME CA, ON DIRAIT LA TRIBU DE DANA
C’EST REMPLI D ’UNIFICITE ET DE MOTS QU’ON COMPREND PAS
QUAND IL VEUT CUIRE DES OEUFS DURS - DUR DUR
COMME Y’A PAS DE MINUTERIE - DUR DUR
C’EST AU P’TIT BONHEUR LA CHANCE - DUR DUR
ILS SONT TROP PEU OU TROP CUITS - CUI CUI
NOUS QUAND ON A FROID
ON ALLUME LE CHAUFFAGE
SATURDAY FAHRENHEIT … FEVER
ET PUIS QUAND ON EST BIEN
QU’ON A BON COMME CA
ON PEUT ETEINDRE LA … CHAUDIERE
CHEZ L’HOMME DE CRO MAGNON Y’A PAS DE LAVE VAISSELLE
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A DES TORTUES, DES CARAPACES MAIS PAS D’ADSL
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A LA LUNE, LE SOLEIL, MAIS PAS LA TELEVISION
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A PAS DE SUPERMARCHE, Y’A MEME PAS DE MARCHE
NON NON NON … Y’A PAS
ALORS POUR PASSER LE TEMPS IL CHASSE LES MAMMOUTHS
IL COUPE LEURS POILS IL SE FAIT DES MOUMOUTES
BRIGITTE BARDOT ELLE, ELLE EST DEJA LA
ET ELLE TROUVE QUE C’EST PAS BIEN DE FAIRE CA
MAIS L’HOMME DE CRO MAGNON , LUI, IL S’EN FOUT
IL VEUT JUSTE S’AMUSER UN POINT C’EST TOUT
C’EST DIFFICILE DE FAIRE UN DON A LA S.P.A.
QUAND CE SONT LES ANIMAUX QUI TE MANGENT ET PAS TOI
NOUS QUAND ON A FROID
ON ALLUME LE CHAUFFAGE
SATURDAY FAHRENHEIT … FEVER
ET PUIS QUAND ON EST BIEN
QU’ON A BON COMME CA
ON PEUT ETEINDRE LA … CHAUDIERE
CRO CRO CRO MAGNON
CRO CRO CRO MAGNON
CHEZ L’HOMME DE CRO MAGNON Y’A PAS DE BOMBE ATOMIQUE
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A PAS LES PAGES JAUNES , PAS DE CABINE TELEPHONIQUE
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A PAS DE BIKINI, Y’A PAS DE PORTE-JARRETELLES
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A MEME PAS DE CARAPILS… C’EST TRISSSS’…
NON NON NON … Y’A PAS
Y’A PAS ENCORE DE REVEIL - DUR DUR
TOUT LE MONDE EST EN RETARD - TARTARE
OU BIEN TOUT L’MONDE EST EN AVANCE - DUR DUR
QUAND ILS SE FIXENT UN RENCARD - TARTARE
ET VOILA…C’EST LA FIN DE L’HISTOIRE
DE L’HOMME DE CRO MAGNON
ET ON NE SAIT TOUJOURS PAS
S’IL MANGE DES CHICONS
NOUS QUAND ON A FROID
ON ALLUME LE CHAUFFAGE
SATURDAY FAHRENHEIT … FEVER
ET PUIS QUAND ON EST BIEN
QU’ON A BON COMME CA
ON PEUT ETEINDRE LA … CHAUDIERE