Et on ne sait toujours pas s'il mange des chicons...

CONNAISSEZ-VOUS L’ HISTOIRE DE L’HOMME DE CRO MAGNON

SAVEZ-VOUS COMMENT IL VIT S’IL MANGE DES CHICONS

ENFIN, C’EST PAS UNE HISTOIRE, C’EST UNE PREHISTOIRE

MAIS CA NE CHANGE RIEN - NON NON NON

ALORS VOILA JE RACONTE…A CETTE EPOQUE -LA

C’EST PAS TOUJOURS FACILE, C’EST PAS TOUJOURS LA JOIE

POUR MANGER IL NE SUFFIT PAS DE COMMANDER DES PIZZAS

IL FAUT TOUT PREPARER, C’EST COMME CA

IL FAUT TROUVER DE L’EAU, MAIS Y’A PAS DE ROBINET

IL FAUT FAIRE DU FEU ET TOUT CA SANS BRIQUET

TIENS QUAND JE CHANTE COMME CA, ON DIRAIT LA TRIBU DE DANA

C’EST REMPLI D ’UNIFICITE ET DE MOTS QU’ON COMPREND PAS

QUAND IL VEUT CUIRE DES OEUFS DURS - DUR DUR

COMME Y’A PAS DE MINUTERIE - DUR DUR

C’EST AU P’TIT BONHEUR LA CHANCE - DUR DUR

ILS SONT TROP PEU OU TROP CUITS - CUI CUI

NOUS QUAND ON A FROID

ON ALLUME LE CHAUFFAGE

SATURDAY FAHRENHEIT … FEVER

ET PUIS QUAND ON EST BIEN

QU’ON A BON COMME CA

ON PEUT ETEINDRE LA … CHAUDIERE

CHEZ L’HOMME DE CRO MAGNON Y’A PAS DE LAVE VAISSELLE

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A DES TORTUES, DES CARAPACES MAIS PAS D’ADSL

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A LA LUNE, LE SOLEIL, MAIS PAS LA TELEVISION

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A PAS DE SUPERMARCHE, Y’A MEME PAS DE MARCHE

NON NON NON … Y’A PAS

ALORS POUR PASSER LE TEMPS IL CHASSE LES MAMMOUTHS

IL COUPE LEURS POILS IL SE FAIT DES MOUMOUTES

BRIGITTE BARDOT ELLE, ELLE EST DEJA LA

ET ELLE TROUVE QUE C’EST PAS BIEN DE FAIRE CA

MAIS L’HOMME DE CRO MAGNON , LUI, IL S’EN FOUT

IL VEUT JUSTE S’AMUSER UN POINT C’EST TOUT

C’EST DIFFICILE DE FAIRE UN DON A LA S.P.A.

QUAND CE SONT LES ANIMAUX QUI TE MANGENT ET PAS TOI

NOUS QUAND ON A FROID

ON ALLUME LE CHAUFFAGE

SATURDAY FAHRENHEIT … FEVER

ET PUIS QUAND ON EST BIEN

QU’ON A BON COMME CA

ON PEUT ETEINDRE LA … CHAUDIERE

CRO CRO CRO MAGNON

CRO CRO CRO MAGNON

CHEZ L’HOMME DE CRO MAGNON Y’A PAS DE BOMBE ATOMIQUE

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A PAS LES PAGES JAUNES , PAS DE CABINE TELEPHONIQUE

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A PAS DE BIKINI, Y’A PAS DE PORTE-JARRETELLES

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A MEME PAS DE CARAPILS… C’EST TRISSSS’…

NON NON NON … Y’A PAS

Y’A PAS ENCORE DE REVEIL - DUR DUR

TOUT LE MONDE EST EN RETARD - TARTARE

OU BIEN TOUT L’MONDE EST EN AVANCE - DUR DUR

QUAND ILS SE FIXENT UN RENCARD - TARTARE

ET VOILA…C’EST LA FIN DE L’HISTOIRE

DE L’HOMME DE CRO MAGNON

ET ON NE SAIT TOUJOURS PAS

S’IL MANGE DES CHICONS

NOUS QUAND ON A FROID

ON ALLUME LE CHAUFFAGE

SATURDAY FAHRENHEIT … FEVER

ET PUIS QUAND ON EST BIEN

QU’ON A BON COMME CA

ON PEUT ETEINDRE LA … CHAUDIERE