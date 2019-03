Éoliennes : pas de jackpot tempête !

Des branches qui jonchent les routes, des toitures arrachées, des arbres déracinés… Si vous avez pris la voiture ce week-end, vous n’avez pas pu rater le triste spectacle qui accompagnait les fortes rafales de vent. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que de nombreuses éoliennes étaient à l’arrêt. Plutôt paradoxal, car on pourrait imaginer qu’une tempête est synonyme de jackpot pour les producteurs d’électricité.

On utilise (encore) un pamplemousse pour simuler une giclée de sang au ciné

La Libre 'On ne mesure pas l’importance du travail des bruiteurs...'

L’image prend toute la place. Au cinéma, on oublie qu’il y a une bande-son. On se souvient de la musique mais pas du tout ce qui est bruitage. C’est très discret comme métier. Ce sont des gens discrets en général de toute façon, on ne recherche pas la notoriété en travaillant le son, mais les ingénieurs du son sont contents de parler de ce qu’ils font. D’autant que les bruitages épatent tout le monde.