Envie de redécouvrir Scapin, le classique de Molière ?

Le comédien belge Othmane Moumen pour le spectacle Scapin 68 était l'invité du 8/9 ce matin.

Créée au 17e siècle, Les fourberies de Scapin reste l'une des pièces incontournables de Molière.

Octave et Léandre sont secrètement tombés amoureux de deux jeunes filles, Hyacinthe et Zerbinette. Mais les pères des deux jeunes hommes ont pour eux d'autres projets de mariage. Le rusé valet de Léandre, Scapin (Othmane Moumen), accepte de les aider. Octave et Léandre parviendront-ils à leurs fins ?

Ce Scapin 68 respecte à la lettre le texte de Molière. Mais la mise en scène, costumes, décors et musique replongent le spectateur au coeur des années 60.

Ce sont les 50 ans cette année de Mai 68. La ville de Bruxelles voulait que chaque théâtre propose un spectacle lié à 68. On ne touche pas au texte. Même si je me permets quelques libertés ou des improvisations. On retranspose juste dans une époque.

Othmane Moumen a déjà travaillé dans de nombreuses pièces à succès : Chaplin, Le Tour du Monde en 80 jours.

Mon frère dit : Bosser avec moi, c'est comme bosser avec une Ferrari mais je suis payé comme une Renault 4. Plus sérieusement, j'amène je crois quelque chose de colporel.

Du 13 septembre au 26 octobre, au Théâtre du Parc, à Bruxelles.