Enflammez-vous pour nos artistes belges...

Petite rétrospective ce matin avec Julie pour mettre en lumière ces artistes belges qui ont fait les beaux jours de la programmation 2017 sur les ondes positives de Vivacité !

Blanche et son titre "City Light", Henri PFR, Loïc Nottet, Lost Frequenties, Suarez avec "Ni rancoeur ni colère", Alex Germis, Puggy, Delta avec "A ciel ouvert" - une belle découverte, avec Saule aussi notre vedette nationale, Angel qui a fait une entrée fulgurante avec sa loi de Murphy, maddy, Lara Fabian, Axelle Red, ...

Les Décibels Music Awards...

Enflammez-vous pour nos artistes ! Vous pouvez voter dès aujourd'hui dans plusieurs catégories (album - artistes - groupes - ...) afin de marquer votre soutien aux créations et productions belges. Toutes les infos sont sur le site : rtbf.be/dma

Et on termine avec le petit scoop du jour : notre Julie Compagnon nous prépare plein de surprises à venir - Avenir ! Elle en garde le secret pour le moment mais ça bouge ! Ca sent l'album, la scène, ... ? A suivre de près !