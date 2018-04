En foot, on est hors-jeu... ou pas!

Les semaines se suivent et se ressemblent...

Même cas de figure que la semaine dernière - petite polémique sur le tapis et donc y avait-il hors jeu ? Sur un penalty on peut discuter mais là on est hors-jeu... ou pas ! L'angle de vue n'est pas idéal, on n'est pas vraiment dans l'axe qu'il faudrait - il faut voir si l'image s'arrête au bon moment - un hors jeu s'apprécie lors de la passe du partenaire. Il y a utilisation judicieuse du système - c'est limpide sur l'image dixit Sara, il est hors-jeu.

Bruges a encore trois points d'avance (en fait 4) - mais le suspens est relancé avec cette victoire méritée d' Anderlecht très combatif. Un vent nouveau souffle d'ailleurs dans ce club grâce à son Président.

Chez nos voisins, les titres commencent à tomber à droite et à gauche. Focus sur les clubs, sur ces puissances financières, sur les enjeux... avec Thierry qui nous hisse sur tous les terrains. Et puis surtout gardez-nous Kevin De Bruyn au frais pour la coupe du monde svp ! Ce serait bien mieux que tout le monde soit valide pour faire une belle coupe du Monde.