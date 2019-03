En avance, les fraises sont de retour !

; - © Tous droits réservés

Les premières fraises belges de BelOrta ont été vendues aujourd’hui à la criée.

Ces fraises précoces appartiennent à la variété Sonata et ont été fournies par les producteurs Lieven Colembie et Meyers Softfruit LV.

En raison de la production sous éclairage et du temps chaud et ensoleillé de février, notre saison des fraises commence quelques jours plus tôt que l’année dernière. L’année dernière, BelOrta a vendu plus de 10 millions de kg de fraises à partir de divers systèmes de culture, qu’il s’agisse de cultures sur substrat ou de cultures sous verre en plein air, dans des tunnels ou en plein air. Les variétés principales restent Elsanta, Portola et Elegance, complétées par Harmony et Malling Centenary.