En 3100 et des poussières... Y'en a plus !

Sous des airs jazz apopcalyptiques voici le défi du jour qui propulse à des années lumière les quatre mots des auditeurs : improvisation - pluie - coxyde et orchidée. Profitez-en bien car en 3100 et des poussières des p'tits délires ... y'en aura plus !

EN 3100 ET DES POUSSIERES

T’AURAIS VOULU VOIR DES SANGLIERS DANS LES FORETS MAIS

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR LA PLUIE QUI TOMBE SUR LES ORCHIDEES MAIS

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU MANGER DES CREVETTES A COXYDE OU A MIDDELKERKE MAIS

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR DES GENS EN BONNE SANTE MAIS CA NON PLUS

Y’EN A PLUS

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

T’AURAIS VOULU VOIR DES BALEINES MAIS MEME DES BALEINES MORTES

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR DES OURS BLANCS …..

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR DES ABEILLES ET POURQUOI PAS MANGER DU MIEL ?

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU FAIRE UNE IMPROVISATION MAIS SUR QUEL THEME? MEME DES THEMES

Y’EN A PLUS

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

TU AURAIS VOULU ENTENDRE UNE BELLE CHANSON COMME CELLE-CI MAIS DES BELLES CHANSONS COMME CELLE-CI

Y’EN A PLUS

DE TOUTES FACONS EN 3100 PLUS PERSONNE N’A DE BOUCHE POUR CHANTER NI

D’ OREILLE POUR ENTENDRE

Y’EN A PLUS

ON BOIRAIT BIEN UN GRAND VERRE D’EAU MAIS …ON N’PEUT PLUS

Y’EN A PLUS

ON PRENDRAIT BIEN UN GRAND BOL D’AIR MAIS …ON N’PEUT PLUS

Y’EN A PLUS

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

TU AURAIS BIEN VOULU QUE CETTE CHANSON PUISSE AVOIR UN DERNIER COUPLET MAIS

Y’EN A PLUS

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH