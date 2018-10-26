En 3100 et des poussières... Y'en a plus !

Sous des airs jazz apopcalyptiques voici le défi du jour qui propulse à des années lumière les quatre mots des auditeurs : improvisation - pluie - coxyde et orchidée. Profitez-en bien car en 3100 et des poussières des p'tits délires ... y'en aura plus !
EN 3100 ET DES POUSSIERES
T’AURAIS VOULU VOIR DES SANGLIERS DANS LES FORETS MAIS
Y’EN A PLUS
T’AURAIS VOULU VOIR LA PLUIE QUI TOMBE SUR LES ORCHIDEES MAIS
Y’EN A PLUS
T’AURAIS VOULU MANGER DES CREVETTES A COXYDE OU A MIDDELKERKE MAIS
Y’EN A PLUS
T’AURAIS VOULU VOIR DES GENS EN BONNE SANTE MAIS CA NON PLUS
Y’EN A PLUS
BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES
BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH
T’AURAIS VOULU VOIR DES BALEINES MAIS MEME DES BALEINES MORTES
Y’EN A PLUS
T’AURAIS VOULU VOIR DES OURS BLANCS …..
Y’EN A PLUS
T’AURAIS VOULU VOIR DES ABEILLES ET POURQUOI PAS MANGER DU MIEL ?
Y’EN A PLUS
T’AURAIS VOULU FAIRE UNE IMPROVISATION MAIS SUR QUEL THEME? MEME DES THEMES
Y’EN A PLUS
BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES
BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH
TU AURAIS VOULU ENTENDRE UNE BELLE CHANSON COMME CELLE-CI MAIS DES BELLES CHANSONS COMME CELLE-CI
Y’EN A PLUS
DE TOUTES FACONS EN 3100 PLUS PERSONNE N’A DE BOUCHE POUR CHANTER NI
D’ OREILLE POUR ENTENDRE
Y’EN A PLUS
ON BOIRAIT BIEN UN GRAND VERRE D’EAU MAIS …ON N’PEUT PLUS
Y’EN A PLUS
ON PRENDRAIT BIEN UN GRAND BOL D’AIR MAIS …ON N’PEUT PLUS
Y’EN A PLUS
BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES
BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH
TU AURAIS BIEN VOULU QUE CETTE CHANSON PUISSE AVOIR UN DERNIER COUPLET MAIS
Y’EN A PLUS
BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES
BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH
Et en Bonus car en 3100 et des poussières... Y'en aura plus.
"Ah mais qui voilà ? ... Mickey !" Replay again & again.