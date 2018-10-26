Le 8/9

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En 3100 et des poussières... Y'en a plus !

Sous des airs jazz apopcalyptiques voici le défi du jour qui propulse à des années lumière les quatre mots des auditeurs : improvisation - pluie - coxyde et orchidée. Profitez-en bien car en 3100 et des poussières des p'tits délires ... y'en aura plus !

EN 3100 ET DES POUSSIERES

 

T’AURAIS VOULU VOIR DES  SANGLIERS DANS LES FORETS MAIS

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR LA PLUIE QUI TOMBE SUR LES ORCHIDEES MAIS

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU MANGER DES CREVETTES A COXYDE OU A MIDDELKERKE MAIS

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR DES GENS EN BONNE SANTE MAIS CA NON PLUS

Y’EN A PLUS 

 

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES 

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

 

T’AURAIS VOULU VOIR DES BALEINES MAIS MEME DES BALEINES MORTES

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR DES OURS BLANCS  …..

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU VOIR DES ABEILLES ET POURQUOI PAS MANGER DU MIEL ?

Y’EN A PLUS

T’AURAIS VOULU FAIRE UNE IMPROVISATION MAIS  SUR QUEL THEME? MEME DES THEMES

Y’EN A PLUS

 

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES 

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

 

TU AURAIS VOULU ENTENDRE UNE BELLE CHANSON COMME CELLE-CI MAIS DES BELLES CHANSONS COMME CELLE-CI

Y’EN A PLUS

DE TOUTES FACONS EN 3100 PLUS PERSONNE N’A DE BOUCHE POUR CHANTER NI 

D’ OREILLE POUR ENTENDRE

Y’EN A PLUS

ON BOIRAIT BIEN UN GRAND VERRE D’EAU MAIS …ON N’PEUT PLUS

Y’EN A PLUS

ON PRENDRAIT BIEN UN GRAND BOL D’AIR MAIS …ON N’PEUT PLUS

Y’EN A PLUS

 

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES 

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

 

TU AURAIS BIEN VOULU QUE CETTE CHANSON PUISSE AVOIR UN DERNIER COUPLET MAIS

Y’EN A PLUS

 

BIENVENUE CHEZ TOI EN 3100 ET DES POUSSIERES 

BIENVENUE DANS LE DESERT OUH YEAH

 

En 3100 et des poussières

Et en Bonus car en 3100 et des poussières... Y'en aura plus. 

"Ah mais qui voilà ? ... Mickey !" Replay again & again. 

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