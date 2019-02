"En 2030, les couples n'auront plus de rapports sexuels"

Sud Presse 'Netflix nuit à votre couple et à votre libido'

Regarder des séries en streaming, c'est aujourd'hui la grande tendance.

Mais, leur côté addictif peut très vite rendre votre bien-aimé transparent et faire descendre votre libido au niveau zéro. Explications.

Entre séries et vie de couple, les jeunes ont aujourd’hui du mal à choisir. " De plus en plus de couples viennent consulter car ils sont devenus dépendants aux séries et ont mis leur histoire d’amour, sans le vouloir, entre parenthèses. C’est souvent après une violente dispute ou une rupture qu’ils comprennent que ces séries ont pris une place trop importante dans leur vie ", nous confie une jeune psychologue montoise.

Trop addictif : Mais comment expliquer ce nouveau phénomène ?

" Aujourd’hui, les plateformes de streaming permettent de regarder quand on veut et comment on veut. On peut donc passer des heures et des heures devant son écran sans s’en rendre compte. S’ajoute à cela la construction des séries, avec un suspens et un rebondissement à la fin des épisodes, qui favorise fortement cette addiction ", explique la psychologue. Julie Duchemin, sexologue. - V.R