La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 25/06/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Sudpresse : Elisabeth comme une reine au Kenya. - La Dernière Heure : Le facteur ne passera plus que deux fois par semaine. - L'Avenir : Une jeune sur trois reçoit un PV par an. - Sudpresse : Surprise, Elisabeth est au Kenya avec Mathilde. - Dernière Heure : En 2020 le facteur ne passera plus que deux fois par semaine. - Le Soir : Tous les mois deux boulangeries ferment. - Dernière Heure : 74% des parents cuisinent le repas maison. - Sudpresse : Voici où vous baigner cette semaine.

En 2020, le facteur ne passera plus que deux fois par semaine Voici plus d’un an, le CEO de bpost, Koen Van Gerven, tirait la sonnette d’alarme. Alors qu’en 2011, on distribuait encore 12 millions de lettres par jour, ce chiffre était tombé 7,7millions à peine en 2018. Et au cours du premier trimestre de cette année, le volume a encore chuté de 9,2% alors que bpost tablait sur un recul de 7% pour toute l’année. En revanche, la distribution de colis se porte bien puisqu’on est passé de 126 000 par jour en 2015 à 235 000 en 2018. “Si on ne prend pas des mesures d’ici 2022, bpost menace de devenir déficitaire”, entend-on au sein de l’entreprise publique. “Le traitement de colis a beau augmenter fortement, cela ne couvrira pas la perte de la distribution de courrier”, explique la porte-parole Barbara Van Speybroeck. Et donc, bpost a songé sérieusement àprendre des mesures. Au début de cette année, la société lançait le timbre Prior garantissant que la lettre serait dans la boîte de son destinataire le jour suivant.

Dernière Heure"74 % des parents cuisent le repas maison" ; - © Tous droits réservés Il n’est pas toujours facile de se mettre aux fourneaux lorsque l’on doit concilier vie professionnelle et autres obligations. Pourtant, les jeunes parents trouvent que le repas du soir en famille est un moment agréable et important. Pour eux, ce temps de partage est primordial et devrait de préférence se passer autour d’un repas délicieux, frais et sain. Selon une enquête, d’Uber Eats, les Belges aspirent a manger sainement, et a nourrir sainement leurs enfants. Rien de tel, dès lors, qu’un repas fait maison, pour 81 % des sondés. Et, malgré un emploi du temps fort chargé (vie professionnelle et sociale), 74% font malgré tout l’effort de cuisiner au moins cinq ou six fois par semaine. Ils ne sont cependant que 37% à le faire tous les jours.

Le Soir""Tous les mois deux boulangeries ferment" ; - © Tous droits réservés La Fédération francophone de la boulangerie pose un triste constat, corroboré par des organisations patronales et des spécialistes de l’enseignement. Malgré cela, certains osent encore se lancer en proposant des alternatives. Saint Honoré se fait du mouron. Le patron des boulangers constate ces derniers temps un désamour de la profession qui se vérifie par la fermeture de deux boulangeries par mois, ces dix dernières années, en Wallonie. Et de près de cinq unités chaque mois en Flandre, toujours dans le même laps de temps. La faute à la mise en place d’un nouveau modèle économique où le prix devient souvent l’élément primordial. Reste à savoir si c’est au détriment de la qualité… Les statistiques du Service public fédéral de l’Economie, sur la base des assujettis à la TVA pour la période 2008 à 2017, sont sans appel (voir notre infographie). Le président de la Fédération francophone de la boulangerie, Albert Denoncin, ne peut que les corroborer même si les chiffres dont il dispose sont légèrement supérieurs. Il annonce 1.450 boulangeries pour 2018 en Wallonie : " Cela va du magasin traditionnel à toutes ces personnes qui font quelques pains par semaine dans les villages, voire des macarons vendus via internet. "

Sud Presse"D’enfant timide à jeune femme styléeé ; - © Tous droits réservés Elle aura 18 ans en octobre Élisabeth, c’est un destin quasiment tout tracé, de future reine des Belges qui succédera à son père Philippe dans un avenir plus ou moins proche. Si l’équilibre du pays est maintenu, évidemment ! Cette petite fille, on l’a vue grandir, au fil des rentrées scolaires et des photos de famille distillées par le Palais royal et sur les boîtes de biscuits Delacre. Et force est de constater que la petite fille timide, a bien grandi ! Élisabeth est née le 25 octobre 2001, et fêtera donc ses 18 ans dans quatre mois exactement. Un cap important, qui ne signifie toutefois pas qu’elle sollicitera une dotation (même si elle serait alors en droit de le faire). Et qui explique qu’elle soit de plus en plus présente aux côtés de ses parents dans des sorties et déplacements officiels. Elle naît près de deux ans après le mariage de Philippe et Mathilde, à l’hôpital Erasme. Une arrivée attendue dans toute la famille, Élisabeth étant la première à bénéficier du changement de Constitution autorisant une femme à monter sur le trône un jour…