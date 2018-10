Emilie Jolie... Pour Gloria, le conte de fée continue !

La chanteuse française Gloria (Kids United) était avec nous ce matin pour nous parler de son rôle dans le conte musical Émilie Jolie.

Créé sur disque par Philippe Chatel dans les années 70, Émilie Jolie a été plusieurs fois adapté pour la scène.

Émilie Jolie, c’est l’histoire d’une petite fille qui entre dans un livre et rencontre de nombreux personnages : le Grand Oiseau, le Hérisson, la Compagnie des Lapins Bleus… Avec leur aide, Emilie a un but : trouver le prince charmant qui sauvera la sorcière et la transformera en princesse.

Et l'école dans tout ça Gloria ?

Je m'organise, je fais l'école à la maison.

Un conte de fée... pour du vrai !

J'adorais quand j'étais petite, je regardais le dessin animé d' Emilie Jolie. On m'a proposé de faire le casting et là je joue le rôle principal, c'est quelque chose d'incroyable, ça me plait ! Passer du chant à la comédie - je m'éclate !

Il y a des grands artistes qui ont fait vivre ce projet. C'est cool de continuer et de donner aux gens l'envie de voir cette comédie.

Pas trop de stress ? On se met dans la peau du personnage - on devient le personnage et c'est juste magique !

Mes parents, mes frères et mon entourage me soutiennent.

Et le plan de sortie si jamais ?

Chanter durant toute ma vie c'est ce que j'aimerais. Maintenant j'aime aussi le dessin, les animaux. Etre tatoueuse aussi ça me plairait !

J'ai déjà tout ce qu'il me faut...

Je laisse la vie me porter là où je dois aller !

En spectacle le 1er décembre à BRUXELLES au Cirque Royal.