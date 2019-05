Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos Magazines. On l’appelle le toit du monde. Dans la langue française, il est synonyme d’obstacle insurmontable.

Ciné Télé Revue"Embouteillage vers le nirvana" On l’appelle le toit du monde. Dans la langue française, il est synonyme d’obstacle insurmontable. Pour de plus en plus de téméraires, il représente le Saint-Graal qu’il faut atteindre. Décrocher l’Everest est une activité de plus en plus prisée, au point que le chemin qui mène à son sommet est devenu aussi embouteillé que le carrefour Léonard à l’heure de pointe. Pour ce printemps, le nombre de permis délivrés aux alpinistes dépasse le nombre record de l’année dernière, et en sachant que chaque personne est accompagnée d’un guide, c’est près de 900 âmes qui s’acheminent dans cette " zone de mort ", à 8000 m d’altitude, où l’oxygène se fait rare. S’y attarder augmente les risques de s’exposer à une issue fatale, ce qui est inévitable vu la fréquentation. " Ce succès ", en plus d’apporter la pollution dans cet endroit autrefois incontaminé, est devenu synonyme de mort. De fait, dix personnes y ont perdu la vie en dix jours.

Ciné Télé Revue"COIFFEUR DE REINE« Mathilde est une cliente comme les autres" ; - © Tous droits réservés Frédéric Van Espen est le coiffeur préféré de la Reine et le grand architecte des chignons royaux. Il nous dévoile les coulisses capillaires de la monarchie… Vous avez toujours voulu coiffer la Reine?? Oui, c’était mon ambition. Quand on fait ce métier, on peut choisir différentes orientations ou des styles variés : extravagant, branché ou classique. Personnellement, j’ai toujours voulu être un artisan. Dans une veine classique, mais de manière moderne. Coiffer la Reine était un rêve pour moi, je l’avoue. Vous la coiffez dans votre salon, Didier et Rosalinde, situé avenue Louise, à Bruxelles?? Non, à Laeken, parce que la Reine a un emploi du temps très chargé. La première fois, j’étais très impressionné, mais avec le temps, je suis devenu plus sûr de moi. Cela fait six ans que je coiffe la reine Mathilde, je connais mieux sa personnalité, ses goûts et son image. Une coiffure est toujours le reflet d’une personnalité. Le secret d’un bon coiffeur est de pouvoir cerner celle de sa cliente. Une reine est-elle une cliente comme une autre?? Oui, mais elle est différente par sa position et son devoir de représentation. Elle est soumise à la critique et au jugement. Les coiffures sont aussi différentes, car elles doivent être plus protocolaires.

Flair"6 raisons de faire LA SIESTE plus souvent" ; - © Tous droits réservés Si la paresse est un des 7 péchés capitaux, la sieste, elle, est tout le contraire: excellente pour la santé, le moral et même la beauté, c’est une activité vertueuse qu’on devrait toutes intégrer dans nos vies, la preuve par 6. Recharger votre cerveau: Des scientifiques de l’Université de Harvard, emmenés par la spécialiste du sommeil Sara Mednick, ont démontré qu’une sieste de 60 à 90 minutes avait un effet aussi restaurateur sur le cerveau qu’une nuit complète de sommeil. L’idéal: passer une partie de cette sieste à rêver, pour bien recharger les batteries mentales et être plus alerte en ?n de journée. Et on fait comment pour rêver? Selon Deirdre Barrett, psychologue à l’université de Harvard, il est possible de rêver d’un sujet particulier en observant un rappel visuel (une photo par exemple, ou un objet) juste avant de s’endormir. Prendre soin de votre cœur:Une étude scienti?que menée en Grèce, qui s’est concentrée sur plus de 20.000 sujets sur une période de six ans, a démontré que ceux qui faisaient la sieste au moins 3 fois par semaine avaient 37 % moins de risques que les autres de mourir d’une maladie cardiaque. Augmenter votre libido:Outre les facteurs médicaux ou relationnels, une des principales causes d’une baisse de libido est le manque de sommeil. Selon la Fondation américaine du sommeil, une sieste quotidienne permet d’atteindre les 7 à 9 heures de sommeil journalières recommandées, et par conséquent, de maintenir les niveauxd’hormones (dont l’œstradiol, en partie responsable de notre appétit sexuel) à leur niveau optimal. Pour mieux faire des galipettes sous la couette au réveil…