Eliot représentera la Belgique à l'Eurovision !

Eliot, un montois de 18 ans, révélé lors de la saison 7 de The Voice Belgique représentera les couleurs de la Belgique lors de la 64 ème édition du Concours Eurovision de la chanson qui se déroulera à Tel Aviv, Israël en mai 2019.

Eliot représentera donc la Belgique lors des demi-finales de l’Eurovision, les 14 et 16 mai prochains et, croisons les doigts, pour la finale le 18 mai.

Dès son blind, Eliot convainc son coach Slimane par l’aisance, la force et la sensibilité qu’il dégage. Des qualités également appréciées par le public. Il est repéré par Pierre Dumoulin, le leader du groupe belge Roscoe, qui composera la chanson qu’interprétera Eliot en mai prochain "dès que j’ai vu la prestation d’Eliot à son Blind, j’ai senti qu’il avait ‘ce truc en plus’ que je recherche chez un artiste, cette sensibilité et cette fêlure qui sont nécessaires pour transmettre l’émotion", a-t-il déjà déclaré.

Pierre Dumoulin – le compositeur

Auteur-compositeur originaire de la Région liégeoise, Pierre Dumoulin est principalement connu en tant que leader du groupe Roscoe, avec lequel il gagne par deux fois l’Octave du meilleur album de l’année, en 2012 et 2015. Il compose actuellement le troisième album du groupe, annoncé pour 2019.

Après avoir été séduit par la voix d’Ellie Delvaux, alias Blanche, talent de l’édition 2015 de The Voice Belgique, Pierre Dumoulin entame une collaboration fructueuse avec la jeune chanteuse bruxelloise. Il compose pour cette dernière la chanson City Lights qu’elle interprète alors lors du Concours Eurovision de la Chanson 2017 et pour laquelle elle décroche une brillante quatrième place. City Lights sera classée dans le hit-parade de dix-sept pays et dépassera par la suite les 40 millions de vues.

Pierre Dumoulin a également écrit des chansons pour Noémie Wolfs (ex-chanteuse de Hooverphonic) qui sortira prochainement son nouvel album solo en 2019, Emma Bale, Tessa Dixson ou encore pour le chanteur bulgare Kristian Kostov.