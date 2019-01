Edmond et l'amour des mots

Virevoltant et rafraichissant, Edmond est enthousiasmant par son énergie et son amour des mots qui fusent. Une belle surprise !

Le comédien et metteur en scène Alexis Michalik adapte sa propre pièce de théâtre (triomphe aux Molières) Edmond pour le grand écran. Le projet était à l’origine prévu pour le cinéma mais faute de financement, l’auteur avait dû se tourner vers les planches. Le succès du spectacle lui a permis de concrétiser son rêve.

Comédie/film historique français d’Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Clémentine Célarié, Olivier Gourmet et Mathilde Seigner.

The Favourite est aussi drôle que malsain, il va marquer l’année 2019. Rendez-vous aux Oscars après le Grand Prix du Jury et celui de la meilleure actrice pour Olivia Colman à la Mostra de Venise, ainsi qu'un Golden Globe.

Les actrices sont fan-tas-tiques, la mise en scène est incroyable avec des idées modernes et inattendues, les costumes et les décors sont magnifiques sans oublier les dialogues qui sont un pur délice.

Le film le plus passionnant, le plus culotté, le plus brillant de ce début d’année.

Une plongée historique et baroque, cruelle et loufoque dans les coulisses du pouvoir avec une monarque grotesque au sein d’une cour aussi puante qu’extravagante.

Durant le règne d’Anne d'Angleterre au début des années 1700, les femmes de la cour royale entrent en rivalité dans la course au pouvoir.

Film historique réalisé par Yórgos Lánthimos (The Lobster) avec Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman et Nicholas Hoult.

Les chatouilles

Film dramatique écrit et réalisé par Andréa Bescond et Éric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac et Pierre Deladonchamps.

Autre film français adapté d’une pièce de théâtre à succès, Les Chatouilles traitent d’un sujet particulièrement grave : la pédophilie.

Odette a huit ans. Elle va être victime d’un ami de la famille, Gilbert, sans que ses parents ne se doutent de quoi que ce soit. Devenue adulte, Odette tente d'exorciser son passé et de reconstruire sa vie.

L'histoire s'inspire du drame de l'enfance d'Andréa Bescond qui a été victime de violences sexuelles.

Bravo à l’équipe : évoquer un thème aussi tabou et dur, sans être pesant, avec beaucoup de sincérité et de mise à nu. C’est audacieux et au final très touchant !