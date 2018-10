Eden Hazard pète le feu !

Petit flash-back sur les événements sportifs du week-end avec Thierry Luthers ...

- Hein Vanhaezebrouck est en grand danger - il vit une situation très difficile. Le Sporting s'enfonce dans la crise et semble avoir du mal à se sortir du marasme actuel.

- Preud'Homme - Il tient son match préférence - il y avait une très solide ambiance ! Le match de ce week-end fut pour rassurer. On fêtait les 120 ans du club sauf que notre Chroniqueur sportif "Thierry Luthers" souligne une petite erreur d'appréciation : le standard a été fondé en 1900 et non pas en 1898 !

Coup de chapeau et mise à l'honneur d' Eden Hazard... il pète le feu, il marche sur l'eau - il a marqué 6 buts déjà - il est le meilleur buteur de la première ligue en Angleterre. Il a bien fait de ne pas aller au Real.

Dès demain les Diables rouges se réunissent à Tubize pour rappel !

Côté rallye ... Thierry Neuville est un pilote extrêmement doué ! il finit 5ème au Pays de Galles. Il reste deux manches et donc tout reste possible.

Rappelons que jamais un Belge n'a été champion du monde de rallye donc... quel suspens !!!