Petit détour par la librairie avec Thibaut ROLAND qui épingle pour nous la Une de vos Quotidiens.

Dernière Heure"Eddy Mitchell raconte le coup bas qui a failli gâcher son amitié avec Johnny Halliday" “On se connaît parfaitement ! Il suffit d’un regard, on sait ce qu’on va faire…”, avait ainsi déclaré un jour Eddy Mitchell à Europe 1. “On s’était rencontrés lors d’une surprise partie, square de la Trinité, raconte ensuite l’interprète de “Couleur menthe à l’eau” dans la revue Schnock. Je lui ai mis une tarte parce qu’il m’avait volé mes disques de Gene Vincent. Il me les a finalement rendus et s’est excusé, on a très vite sympathisé.” Selon le mari de Muriel – et père de trois enfants –, il a toujours été proche du Taulier. “Il a fait un disque sorti huit mois avant mon premier album. Il n’y a jamais eu de rivalité entre nous.” Toujours dans les colonnes de Schnock, Claude Moine, de son vrai nom, poursuit sur leur relation particulière qui les a soudés durant plus de 50 ans. En 2006, ils avaient même collaboré sur le titre “On veut des légendes” ou encore récemment, en 2017, lors de la tournée des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc.

Huffpost"Dans la bande-annonce de "Top Gun: Maverick", la veste de Tom Cruise est différente pour plaire aux Chinois" ; - © Tous droits réservés Pete Mitchell ne portera plus les drapeaux taïwanais ni japonais sur son dos, une décision du studio Paramount qui froisse les fans. CINEMA - Tom Cruise a surpris le Comic Con la semaine dernière en faisant une apparition à la fin de la projection de la bande-annonce de “Top Gun: Maverick”, la suite du filme culte de 1986. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle ce trailer fait parler de lui...La fameuse veste de Pete Mitchell a effectivement été modifiée et dévoile une vérité politique controversée dans les relations américano-chinoises.Les patchs apparents sur le manteau montraient, dans la version du film de 1986, un drapeau taïwanais et un japonais. Or, il semble que ces drapeaux ont été changés et remplacés par deux symboles insignifiants dans les mêmes tons de couleurs. De plus, les inscriptions ‘Far East Cruise 63-4’ et ‘USS Galveston’ ont aussi été retirées pour être remplacées par ‘United States Navy’ et ‘Indian Ocean Cruise 85-86’.

Sud Presse"« Je ne rêve pas de devenir T1 » ; - © Tous droits réservés On ne va pas dire que Frank Defays a mûri car il était déjà très mûr comme joueur. Il n’a d’ailleurs guère changé, depuis son départ du Mambourg en 1999, mais son rôle a évolué. Il nous en parle, longuement. Le retour au SC Charleroi de " Capi " Frank Defays, dix ans après… Frank, vous revoici au Sporting dix ans après votre fin de carrière de joueur. Qu’est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses, à part les murs ! Le club s’est développé au niveau de la logistique, des infrastructures et du professionnalisme. Les terrains de Marcinelle sont meilleurs, il y a de plus grands vestiaires, une salle de muscu, de la technologie… Si Mehdi, Pierre-Yves, Bello, le magasinier, et Nadine, la concierge, sont toujours là, le staff médical a changé, il y a maintenant un cuistot, une diététicienne, de nouveaux journalistes et les joueurs ont moins de liberté sur le plan de la communication. Des supporters ont malheureusement disparu, d’autres sont arrivés… Durant le règne de Felice Mazzù, et notamment au printemps 2016 où son départ semblait dans l’air, on entendait dire que vous seriez son successeur, un jour ou l’autre! Lui-même nous l’avait dit, en confidence. Aujourd’hui, vous êtes bien là, juste après lui, mais comme T2 ! Il s’agit d’une première pour vous, qui avez toujours été T1 jusqu’ici. C’est un regret ?