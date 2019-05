Dernière Heure"Ed Sheeran s’invite aux funérailles!

Les hymnes traditionnels n’ont plus le vent en poupe pendant les enterrements. Faites donc plutôt place aux chansons pop d’aujourd’hui pour accompagner vos derniers adieux. Cette année, Ed Sheeran fait son entrée au classement des titres les plus diffusés lors des funérailles au Royaume-Uni. Il se hisse ainsi à la sixième position. Le groupe irlandais Westlife fait également ses débuts dans le top 10 et se pose en huitième position avec « You Raise Me Up ». Frank

Sinatra et le légendaire « My Way » restent les tenants du titre depuis 2002, date à laquelle le classement a débuté.

Les hymnes habituels du classement comme « Abide With Me » ou « The Lord’s My Shepherd » sont pour la première fois expulsés de celui-ci. « Ce que les gens veulent par-dessus tout lors d’un enterrement, c’est une combinaison d’un titre personnel et familier », indique le révérend Jeremy Brooks au quotidien The Guardian.