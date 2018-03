Ed Sheeran est désormais "Happier" !

Côté sorties musicales de la semaine, qu'y a t'il a se mettre sous la dent et dans les oreilles Julie ?

Du nouveau, un retour et un hommage !

Ed Sheeran... Il exploite un de ses albums. Il propose une balade un peu "douloureuse" parce que oui le chanteur est un peu dans une mouvance - dans l'introspection; il estime avoir fait beaucoup de choses, il a rempli des salles, vendu beaucoup d'albums, il va devenir papa. Il plancherait du coup sur quelque chose de plus acoustique et voit les choses un peu moins en grand ! Et puis le bonheur à deux c'est juste Happier !

Etienne Daho rend un bel hommage à sa petite soeur décédée. "Le jardin" : c'est sombre - c'est beau - c'est un peu rock-électro. C'est un peu une danse funeste, c'est très étrange - le chanteur avait besoin d'écrire ce titre pour la circonstance.

Le retour de Corneille... Il fait un album de reprises. Ici sur un titre de Shadey, c'est une belle réussite avec sa voix de velours !