Du Soir au Matin...dans la salle de Bain

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale pour bien entamer la rentrée !
Du Soir au Matin
ELLE AVAIT UN CHAT SIAMOIS GENRE TECKEL MAIS EN PLUS GRAND
MORT EMPAILLE SUR LA COMMODE OU ELLE RANGEAIT SES COLLANTS
ELLE METTAIT DES BEAUX BAS CA LUI FAISAIT UNE BELLE JAMBE
C’EST BETE MAIS C’EST LOGIQUE, PAS BESOIN DE FORMULE MAGIQUE
TOUS LES MATINS ELLE CHERCHAIT UNE CERTAINE HARMONIE
POUR AVOIR L’AIR MINCE COMME LEONARD D’AMINCI
ELLE ETAIT MAIGRE COMME UN CLOU C’EST CA QUI L’A RENDUE MARTEAU
ATTENTION A LA BARGE TU VAS TOMBER DU BATEAU
DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN
DU MATIN AU SOIR EMBALLEE DANS SON …PEIGNOIR
DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN
DU MATIN AU SOIR ELLE SE PRENAIT POUR SA BAIGNOIRE
QUAND ELLE PARTAIT EN VACANCES ELLE FAISAIT DES RANDONNEES
ELLE ALLAIT CARREMENT D’ISTANBUL A CONSTANTINOPLE A PIED
CA LUI COUTAIT LES YEUX DE LA TETE MAIS EN MEME TEMPS
COMME ON N’A PAS D’YEUX AILLEURS, COMMENT FAIRE AUTREMENT ?
QUAND QUELQU’UN LUI DISAIT : " MEDEME, VOUS ETES ETRANGE "
ELLE REPONDAIT : " JE NE SUIS PAS PLUS ETRANGE QU’UNE CUILLERE A CAFE
PAS PLUS ETRANGE QUE LES TRANCHES DE SERRANO "
LAISSE MES MAINS SUR L’ETRANGE, COMME ADAMO
DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN
DU MATIN AU SOIR EMBALLEE DANS SON …PEIGNOIR
DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN
DU MATIN AU SOIR ELLE SE PRENAIT POUR SA BAIGNOIRE
…
ELLE AVAIT LE BRAS LONG, ET COMME ELLE N’EN AVAIT QU’UN
CA SE VOYAIT ENCORE PLUS, CA SE VOYAIT DE LOIN
ELLE AVAIT PLUSIEURS CORDES A SON ARC MAIS ELLE N’AVAIT QU’UNE SEULE FLECHE
C’EST IDIOT ….AVOIR PLUSIEURS CORDES…CA SERT A RIEN
ELLE DERANGEAIT , EVIDEMMENT
QUAND ON SORT DES DENTIERS BATTUS
CA FAIT GRINCER LES DENTS DES GENS
ET LES GENS, C’EST QUI ? C’EST MOI, C’EST TU
C’EST NOUS QU’ON EST
C’EST NOUS QU’ON A
C’EST NOUS QU’ON AURAIT PU
C’EST NOUS QU’ON EST
C’EST NOUS QU’ON A
ET C’EST NOUS QU’ON N’A PAS VOULU
DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN
DU MATIN AU SOIR EMBALLEE DANS SON …PEIGNOIR
DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN
DU MATIN AU SOIR ELLE SE PRENAIT POUR SA BAIGNOIRE
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