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Du Soir au Matin...dans la salle de Bain

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale pour bien entamer la rentrée !

Du Soir au Matin

ELLE AVAIT UN CHAT SIAMOIS GENRE TECKEL MAIS EN PLUS GRAND

MORT EMPAILLE SUR LA COMMODE OU ELLE RANGEAIT SES COLLANTS

 

ELLE METTAIT DES BEAUX BAS CA LUI FAISAIT UNE BELLE JAMBE

C’EST BETE MAIS C’EST LOGIQUE, PAS BESOIN DE FORMULE MAGIQUE

 

TOUS LES MATINS ELLE CHERCHAIT UNE CERTAINE HARMONIE

POUR AVOIR L’AIR MINCE COMME LEONARD D’AMINCI

 

ELLE ETAIT MAIGRE COMME UN CLOU C’EST CA QUI L’A RENDUE MARTEAU

ATTENTION A LA BARGE TU VAS TOMBER DU BATEAU 

 

DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN

DU MATIN AU SOIR EMBALLEE DANS SON …PEIGNOIR

DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN 

DU MATIN AU SOIR ELLE SE PRENAIT POUR SA BAIGNOIRE

 

QUAND ELLE PARTAIT EN VACANCES ELLE FAISAIT DES RANDONNEES

ELLE ALLAIT CARREMENT D’ISTANBUL A CONSTANTINOPLE A PIED

 

CA LUI COUTAIT LES YEUX DE LA TETE MAIS EN MEME TEMPS

COMME ON N’A PAS D’YEUX AILLEURS, COMMENT FAIRE AUTREMENT ?

 

QUAND QUELQU’UN LUI DISAIT : " MEDEME, VOUS ETES ETRANGE "

ELLE REPONDAIT : " JE NE SUIS PAS PLUS ETRANGE QU’UNE CUILLERE A CAFE

PAS PLUS ETRANGE QUE LES TRANCHES DE SERRANO "

LAISSE MES MAINS SUR L’ETRANGE, COMME ADAMO

 

DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN

DU MATIN AU SOIR EMBALLEE DANS SON …PEIGNOIR

DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN 

DU MATIN AU SOIR ELLE SE PRENAIT POUR SA BAIGNOIRE

 

 

ELLE AVAIT LE BRAS LONG, ET COMME ELLE N’EN AVAIT QU’UN 

CA SE VOYAIT ENCORE PLUS, CA SE VOYAIT DE LOIN

 

ELLE AVAIT PLUSIEURS CORDES A SON ARC MAIS ELLE N’AVAIT QU’UNE SEULE FLECHE

C’EST IDIOT ….AVOIR PLUSIEURS CORDES…CA SERT A RIEN

 

ELLE DERANGEAIT , EVIDEMMENT

QUAND ON SORT DES DENTIERS BATTUS

CA FAIT GRINCER LES DENTS DES GENS

ET LES GENS, C’EST QUI ? C’EST MOI, C’EST TU

 

C’EST NOUS QU’ON EST 

C’EST NOUS QU’ON A

C’EST NOUS QU’ON AURAIT PU

C’EST NOUS QU’ON EST

C’EST NOUS QU’ON A

ET C’EST NOUS QU’ON N’A PAS VOULU

 

DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN

DU MATIN AU SOIR EMBALLEE DANS SON …PEIGNOIR

DU SOIR AU MATIN TAPIE DANS LA SALLE …DE BAIN 

DU MATIN AU SOIR ELLE SE PRENAIT POUR SA BAIGNOIRE

 

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

31/08/2019 - THUIN / SCENE SUR SAMBRE

07/09/2019 - MARANSART

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20/09/2019 - NIVELLES

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