Du nouveau pour encore plus de folie aux Franco de Spa !

Les Francofolies de Spa - petite connexion à l'arrachée avec Marc Radelet qui met en lumière les petits plus de cette nouvelle édition des Francos de Spa.

Grandes nouveautés sur le site pour plus de délires...

Toutes les scènes vont se trouver sur un seul et même site. Une grande première - On mélangera ainsi les publics, les styles musicaux, ce sera une belle incitation aux découvertes du coup pour les uns et les autres. Un mélange de tous les genres, de tous les talents.

Le bonus pratico-pratique : le bracelet électronique , et oui il s'invite sur le site pour vous faciliter la vie. Il permettra de ne plus faire la file, de ne plus avoir d'argent sur soi. L'idéal, le charger avant le festival. N'hésitez pas de consulter le site des Francos avant de vous y rendre, tous les bons plans y sont injectés.

2018 résonnera aussi sous une affiche d'exception pour ce Festival de renom avec notamment Delta, Suarez, Calogero, Christophe Willems, Daan, ...

