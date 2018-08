Dormir dans une bulle à la belle étoile... Un concept Belge !

Philippine nous propose un bon petit plan évasion tout cocoon, tout rond, tout chaud ce vendredi.

Dormir dans une bulle, dans une sphère à la belle étoile ! Oui c'est possible - C'est un concept bien Belge.

On dort dans une bulle gonflée à l'aide d'une souffleuse silencieuse, ah beh oui c'est plus cool - on peut profiter ainsi d'une nuit à la belle étoile - La bulle est personnalisable selon différentes thématiques - pour une demande en mariage par exemple, pour une nuit d'exception, ... Ces bulles existent en version gonflable ou en version dôme plus dur.

Et ça coûte pas trop cher : 180 euros pour deux personnes - petit déj compris. Bon ok il y a un bémol... côté toilettes et côté douche : ce n'est pas all in en cette bulle. Et si vous aimez l'obscurité beh ça fonctionne pas ! A découvrir en Belgique ce we.

http://www.oxybulle.be/