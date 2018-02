Doc Shot ce soir sur la Une... Seuls 4% des propos de Donald Trump sont vrais !

François Masure était avec nous pour la nouvelle série documentaire Doc shot diffusées tous les jeudis soir sur la Une vers 22h30.

Focus ce soir sur les "travers" des élections Américaines :

Si vous aimez House of Cards, vous allez découvrir que la réalité dépasse carrément la fiction. C'est ce que révèle le documentaire Unfair Game (jeu déloyal). L'élection de Donald Trump à la Maison Blanche ne s'est pas jouée à la loyale. Elle est le fruit d'une incroyable tromperie. Mensonge, dissimulation, manipulation, voilà ce qui a mené Trump à la victoire. Après une enquête de plusieurs mois, ce que l’on découvre est stupéfiant.

On ne pouvait pas imaginer ce que ce documentaire allait révéler - la réalité dépasse carrément la fiction !

Seuls 4% des propos de Donald Trump sont vrais... Et ça ce sont des données factuelles ! Imaginez donc la proportion de Fake news, c'est faramineux.

On crée même parfois des problèmes que l'on sait d'entrée de jeu pouvoir résoudre pour travailler ainsi son image de marque - de la pure manipulation.

Notre activité sur les réseaux sociaux est utilisée contre nous. Nos données sont récupérées - avec 10 de nos "like" ils nous connaissent mieux que nos collègues - avec 100 "like" on nous connait mieux que nos amis les plus proches et avec 230 "like" l'ordinateur nous connait mieux que notre compagnon - compagne ! Une stratége de mise et utilisée au profit de la campagne de Donald Trump - pour que les facebookiens aillent dans le sens du Président - ils savent comment "utiliser" les consommateurs des réseaux sociaux. Tout est manipulation !

Rendez-vous ce soir sur la Une dès 22h30 pour ce documentaire percutant !