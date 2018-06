Dites OUI pour une nuit romantique dans l'un des plus beaux villages de Wallonie

Le but = vous toucher au cœur en allant passer la soirée du premier samedi de l’été dans un superbe village, décoré de façon romantique et féerique (avec lampions, musique, bals guinguettes, repas romantiques dans les parcs des châteaux, balades contées, prestations artistiques, spectacles, bars à bulles, lâchers de lanternes…).

