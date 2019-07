Dirty God... Un film touchant qui ré-anime la confiance en soi.

- - © Tous droits réservés

L'actu ciné avec Astrid Jansen - Le 8-9: la chronique de - 10/07/2019 Tous les matins dans le "8-9", on se balade le lundi, on cuisine le mardi, on va au ciné le mercredi, on parle musique le jeudi et on vous fait la lecture le vendredi. Aujourd'hui on parle de l'actu ciné avec Astrid Jansen. Trois nouveaux films sont à l'affiche dans nos salles : "Dirty God", "Manou à l'école des goélands" et "Teen Spirit".