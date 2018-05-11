Direction le Frigo... Même pas peur !

Coup de Frayeur dans le studio du 8/9 ce matin avec cette étrange créature qui sort ou qui entre du frigo. C'est Jean-Luc qui nous la joue terreur, c'est jean-Luc qui nous met la frayeur. Nous qui pensions avoir déjà eu peur et bien non là c'est la franche sueur... froide - direction frigo !
DIRECTION LE FRIGO
EST-CE QUE TU PENSES QUE TU AS DEJA EU VRAIMENT PEUR ?
OUI ?… SI TU CROIS CA, TU FAIS ERREUR…
C’EST SEULEMENT MAINTENANT QUE TU VAS DECOUVRIR
QU’IL Y A LA PEUR ET PUIS IL Y A LA PIRE
JE PARLE D’UN TRUC PLUS MONSTRUEUX QUE LE COMTE DRACULA
ENCORE PLUS EFFRAYANT QU’UN BEST OF DE STTELLLA
LA CREATURE SORT DE SON LIT A MINUIT PILE TOUTES LES NUITS
C’EST L’HEURE DE L’APERO, C’EST L’HEURE DU MARTINI
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
POUR CHERCHER DES GLACONS
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
PENDANT QUE LES CHIENS ABOIENT
ET QUE LES CHATS MIO
C’EST ENCORE PLUSSS PIRE QU’UN AUTO-GOAL …
DES DIABLES ROUGES A LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL …
QUAND LA BETE ARRIVE, IL VAUT MIEUX RESTER TOUS ENSEMBLE …
TOUS ENSEMBLE SUR LE QUI VIVE …
QUAND LA CREATURE SORT DU BOIS C’EST PAS POUR CUEILLIR DU LILAS
QUANS ELLE SORT DE SA TANIERE, C’EST PAS POUR JOUER AU KICKER
LA CREATURE EST UNE VICIEUSE , LA CREATURE N’EST QU’UN VENTRE
QUAND ELLE SORT DE SON ANTRE ON NE SAIT PAS SI ELLE SORT OU S’IL ELLE ENTRE
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
POUR CHERCHER DES GLACONS
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
PENDANT QUE LES CHIENS ABOIENT
ET QUE LES CHATS MIO
TOUS LES ENFANTS ONT PEUR, ILS SE METTENT A PLEURER
IL SAVENT QUE JACK L’EVENTREUR C’EST DE LA GNOGNOTTE A COTE
QUAND LA BETE CRIE ON DIRAIT UN PEU TARZAN
ASSIS PAR ERREUR SUR LA CORNE D’UN RHINOCEROS BLANC
PREPAREZ-VOUS A VOUS PREPARER QUESTION PREPARATION
LA CREATURE EST SUR LE POINT D’ARRIVER A DESTINATION
ON PEUT DEJA SENTIR SON ODEUR SNIF SNIF
PLANQUEZ-VOUS CA SENT L’HORREUR SNIF SNIF
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
POUR CHERCHER DES GLACONS
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
DIRECTION LE FRIGO
PENDANT QUE LES CHIENS ABOIENT
ET QUE LES CHATS MIO