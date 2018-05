Direction le Frigo... Même pas peur !

Coup de Frayeur dans le studio du 8/9 ce matin avec cette étrange créature qui sort ou qui entre du frigo. C'est Jean-Luc qui nous la joue terreur, c'est jean-Luc qui nous met la frayeur. Nous qui pensions avoir déjà eu peur et bien non là c'est la franche sueur... froide - direction frigo !

DIRECTION LE FRIGO

EST-CE QUE TU PENSES QUE TU AS DEJA EU VRAIMENT PEUR ?

OUI ?… SI TU CROIS CA, TU FAIS ERREUR…

C’EST SEULEMENT MAINTENANT QUE TU VAS DECOUVRIR

QU’IL Y A LA PEUR ET PUIS IL Y A LA PIRE

JE PARLE D’UN TRUC PLUS MONSTRUEUX QUE LE COMTE DRACULA

ENCORE PLUS EFFRAYANT QU’UN BEST OF DE STTELLLA

LA CREATURE SORT DE SON LIT A MINUIT PILE TOUTES LES NUITS

C’EST L’HEURE DE L’APERO, C’EST L’HEURE DU MARTINI

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

POUR CHERCHER DES GLACONS

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

PENDANT QUE LES CHIENS ABOIENT

ET QUE LES CHATS MIO

C’EST ENCORE PLUSSS PIRE QU’UN AUTO-GOAL …

DES DIABLES ROUGES A LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL …

QUAND LA BETE ARRIVE, IL VAUT MIEUX RESTER TOUS ENSEMBLE …

TOUS ENSEMBLE SUR LE QUI VIVE …

QUAND LA CREATURE SORT DU BOIS C’EST PAS POUR CUEILLIR DU LILAS

QUANS ELLE SORT DE SA TANIERE, C’EST PAS POUR JOUER AU KICKER

LA CREATURE EST UNE VICIEUSE , LA CREATURE N’EST QU’UN VENTRE

QUAND ELLE SORT DE SON ANTRE ON NE SAIT PAS SI ELLE SORT OU S’IL ELLE ENTRE

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

POUR CHERCHER DES GLACONS

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

PENDANT QUE LES CHIENS ABOIENT

ET QUE LES CHATS MIO

TOUS LES ENFANTS ONT PEUR, ILS SE METTENT A PLEURER

IL SAVENT QUE JACK L’EVENTREUR C’EST DE LA GNOGNOTTE A COTE

QUAND LA BETE CRIE ON DIRAIT UN PEU TARZAN

ASSIS PAR ERREUR SUR LA CORNE D’UN RHINOCEROS BLANC

PREPAREZ-VOUS A VOUS PREPARER QUESTION PREPARATION

LA CREATURE EST SUR LE POINT D’ARRIVER A DESTINATION

ON PEUT DEJA SENTIR SON ODEUR SNIF SNIF

PLANQUEZ-VOUS CA SENT L’HORREUR SNIF SNIF

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

POUR CHERCHER DES GLACONS

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

DIRECTION LE FRIGO

PENDANT QUE LES CHIENS ABOIENT

ET QUE LES CHATS MIO