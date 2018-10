Didier tend un piège à ses 6 braqueurs ... L'affaire est dans le sac !

Petit détour par la librairie ce matin avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux

- La DH :"Peter Maes arrêté à son tour"

- Le Soir : "La consultation à distance débarque"

- La Nouvelle Gazette : "Didier tend un piège à ses 6 braqueurs" ! Ca se passe à Montigny-Sur-Sambre. Le commerçant parvient à convaincre les braqueurs de revenir un peu plus tard et leurs donne ainsi un rendez-vous précis. Les 6 braqueurs se plient à la proposition, des policiers son avertis et les arrêtent ! Plutôt futé notre Didier non ?

-La DH : "Jackpot record : 1,6 milliard ! Et si c'était vous ? " Les belges sont très nombreux a tenter leur chance au Méga Millions de la lotterie Américaine. C'est illégal mais via internet, certains contournent ainsi la loi en faisant valider votre grille par une personne "de confiance" ! Le billet est mis dans un coffre-forte et si c'est bingo pour vous, vous aller chercher votre billet et votre bonne fortune !

- La DH : "les médicaments livrés par drone : c'est parti ! " - Les drones vont survoler Anvers en guise de test de cette nouvelle méthode qui permet des livraisons rapides.

- L' Avenir : "Des carabistouilles pour la bonne cause" - Le nouvel album de Sttellla compile des chansons écrites pour la matinale de Vivacité avec de vrais morceaux d'animateurs dedans" ! Et en plus c'est pour la bonne cause; celle de Viva For Life. 2 euros sont ainsi reversés au profit de cet événement caritatif à chaque vente d'album.