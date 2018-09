Deux records du monde battus le même jour !

Ce fut un we sportif très chargé - en voici les instants les plus percutants présentés par Thierry Luthers...

- Retour des coupes d' Europe - dès demain Bruges joue contre Dortmund en champion's league. Il faudra élever le niveau de jeu pour Bruges ! Pour le standard - ils vont à Séville... auront-ils l'occasion de se sublimer ? On espère dans l'ensemble un réveil des clubs belges sur la scène Européenne.

- Deux records mondiaux battus le même jour !

À Berlin, le Kényan Eliud Kipchoge pulvérise le record du monde du marathon en 2h une minute 39 secondes ! C'était sur un parcours le plus plat et sous les faveurs d'une météo clémente - pas trop chaud - pas trop de vent. On a le sentiment qu'un jour un athlète battra le graal de faire le marathon en moins de 2 heures pour faire 42 kms 195 !

Kevin Mayer bat quant à lui le record du monde du décathlon devant 12 000 spectateurs déchaînés en Gironde !

Lors du Décastar, à Talence, en totalisant 9 126 points, le Français a battu le record du monde détenu depuis 2015 par l’Américain Ashton Eaton.