Deux braves Belges dans le prochain film "Brutus vs César" !

Dernière Heure"Brutus vs César" "Moi de ce que j'ai vu du tournage, ça va être très marrant", écrit ainsi Guillermo Guiz sur Instagram en parlant du film Brutus vs César, réalisé par l'humoriste Kheiron et qui sortira - ceci n'est pas une blague - le 1er avril 2020. Notre compatriote est accompagné - en plus de Thierry Lhermitte et Gérard Darmon - d'une kyrielle de comiques : la Belge Laura Laune mais aussi Jérémy Ferrari, Ramzy Bedia, Artus ou encore Issa Doumbia.

Pure Médias"Gilets jaunes : Canal+ réclame 46 millions d'euros à la Ligue 1 Plusieurs matchs avaient été reportés cette saison en raison des manifestations de Gilets jaunes un peu partout en France.La chaîne cryptée s'estime lésée. Cette année, le mouvement des Gilets jaunes a fortement perturbé le quotidien des Français chaque week-end et cela depuis le début des manifestations en novembre 2018. Parmi les victimes de ces actions, la Ligue de football professionnel qui a dû reporter de nombreux matchs de ballon rond. Diffuseurs de la Ligue 1, Canal+ et beIN Sports ont donc dû bousculer à plusieurs reprises et à la dernière minute leur programmation. Les deux chaînes payantes ont ainsi retransmis certains matchs reportés en semaine et à des horaires parfois désavantageux.

Télé loisirs"Exclu. Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne (Je suis une célébrité, sortez-moi de là) : en coulisses, ils se détestent ! Ils pensaient vivre une aventure de rêve en Afrique du Sud... ils ont vécu un véritable cauchemar ! Dans Je suis une célébrité, sortez moi de là !, 11 célébrités ont accepté de se couper du monde et de se surpasser pour récolter de l'argent pour des associations. Si l'ambiance dans le groupe était au beau fixe en Afrique du Sud, l'orage a rapidement éclaté entre les deux animateurs du divertissement, Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne ! Selon nos informations, le binôme d'animateurs composé par TF1 a eu beaucoup de mal à s'entendre. L'un reprochant à l'autre de tirer la couverture à lui... D'ailleurs, depuis l'annonce de l'arrivée du programme sur TF1 (ce sera le mardi 9 juillet à 21h), la célèbre animatrice, pourtant très présente sur les réseaux sociaux, n'a toujours pas fait la promotion du divertissement sur ses réseaux sociaux. Mais TF1 peut dormir tranquille : grâce à la magie de la télé ou plutôt au talent d'un auteur engagé par la production pour écrire les saynètes entre Laurence et Christophe dans l'émission, le duo fonctionne parfaitement à l'écran. Les téléspectateurs n'y verront donc que du feu.