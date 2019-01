Typh Barrow, Louis Bertignac et Jérôme de Warzee sont sur le banc des relookés ce jeudi avec David Jeanmotte. Quelques conseils :

Pour les filles qui, comme Typh Barrow ont une mâchoire rectangulaire, pensez à apporter un mouvement et évitez de lisser vos cheveux. David Jeanmotte conseille également d'apporter de la rondeur, avec des boucles d'oreilles ou encore des lunettes arrondies. Pour Typh, c'est un sans faute !

Pour des visages émincés, on cherche à donner du volume, en coiffant les cheveux vers l'extérieur, par exemple. Pour notre relookeur, Louis Bertignac sais comment jouer avec son côté filiforme et marque des points.

Des tranches de pomme de terre pour les yeux gonflés

Quand on a le crâne rasé comme Jérôme de Warzee, il est également plus sensible. Il faut donc bien penser à l'hydrater. Pour les yeux gonflés, un remède : les tranches de pomme de terre à appliquer pendant 15 minutes.