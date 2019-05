Des orages et la canicule prévus en juin et juillet!

Si la première décade du mois de mai va être très/trop froide, le thermomètre risque de prendre de la hauteur par la suite. C’est ce qu’il ressort des tendances, souvent exactes malgré la difficulté de prévoir la météo à long terme, de MeteoBelgique. Mais attention aux orages. Surtout au sud et à l’est du pays. Fin mars, Meteo Belgique annonçait un mois d’avril plus chaud que lamoyenne avec moins de précipitations et plus d’insolation. Philippe Mievis a vu juste. Mieux, il avait donné un écart de 1,2 degré par rapport aux normes, dans le centre du pays, et c’est ce qui est arrivé au dixième de degré près.

Dernière Heure "Les chaussures de foot d’aujourd’hui sont délétères"

; - © Tous droits réservés

Chaque mois, les grandes marques de sport innovent en commercialisant de nouvelles chaussures de foot.

Nouveaux coloris, design repensé, modèles uniques et flambant neufs en partenariat avec les plus grandes stars du ballon rond… Elles ne savent plus quoi inventer pour créer toujours plus de demande auprès d’un public complètement accroc et sensible. Mais la profusion de nouvelles chaussures se vantant d’être aérodynamiques et pensées pour le bien-être du joueur sont-elles pour autant adaptées à la forme des pieds des footballeurs et respectueuses de leur santé ?