Des nocturnes au Parc Efteling pour encore plus de magie !

Ah de la magie, tous on en rêve !

Petits ou grands... On est toujours prêts pour vivre un petit moment de magie, un petit moment d'enchantement. Destination les Pays-Bas, oh non loin d'ici ou de là-bas - mais ... on y va - au coeur de ce Parc Efteling qui invite à l'évasion, qui invite à tant de magie.

Coup d'éclat...

Petit coup d'éclat sur ce parc d'attraction qui a fait l'objet de pas mal de rénovations, différentes attractions se présentent ainsi sous leurs plus beaux apparats. Autre étincelle au coeur de cet écrin de tous les rêves : il est une petite nouveauté parmi tous ces plaisirs - une nouvelle attraction : le symbolica - un parcours scénique qui saura vous enchanter, vous enrober le coeur. Et puis Efteling c'est aussi sans compter pour les plus petits tous les spectacles, tous ces somptueux personnages qui déambulent dans le parc et les contes, ... Ces véritables contes de fées qui vous transportent le coeur, qui illuminent les yeux de vos petites têtes blondes.

Encore plus de magie...

Tous les vendredis et samedis pendant le Festival d'Eté, le parc est ouvert jusqu'à 23 h. Ces dix-sept soirées d'été bouillonnent d'activités, réparties sur neuf places au parc. Les visiteurs admirent des représentations féeriques, dégustent des gourmandises estivales et assistent à des divertissements spectaculaires et si magiques ... Illuminations, feux d'artifice, ... Tout sera de l'enchantement !

Tout est fait pour vous y accueillir, pour vous y émerveiller... De petites maisons dans le bois peuvent d'ailleurs vous crécher, vous pouvez vous restaurer, déguster une bonne crêpe ou bien d'autres délices, le décor est aussi si fabuleux, ... Ce parc est celui de tous les enchantements. Alors OUI, mettez un peu de magie en votre vie, ... Go to Efteling !