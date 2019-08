Des Koalas affamés sauvés grâce à des matières fécales

Dernière Heure"Le matériel pour gauchers, oui mais…"

Les gauchers, un temps contrariés à l’école quand on les forçait à utiliser la main droite, sont désormais loués pour leur côté plus créatif ou artistique.

Difficile de savoir si les gauchers ont réellement plus de facilités ou de difficultés dans certains domaines, mais toujours est-il qu’ils n’échappent pas à un marketing de plus en plus poussé quand il s’agit de matériel scolaire, notamment.À quelques jours de la rentrée des classes, les marques de fournitures scolaires n’hésitent pas à mettre beaucoup de produits en avant pour attirer les gauchers.Stylos, ciseaux, taille-crayons, lattes ou encore cahier spéciaux, on trouve de tout pour faciliter la vie des petits et moins petits.

Mais qu’est-ce qui est vraiment utile ? Il faut dire qu’en se penchant sur certains sites spécialisés, certains objets laissent perplexe. De fait, quelle est la réelle utilité d’un mug pour gaucher, un compas ou encore des crayons de couleurs de forme circulaire (les mêmes que pour les droitiers) ?