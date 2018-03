"Des frites, des frites, des frites"... Les Tuche 2 en BD, on va se régaler !

Falzar et Marco Paulo sont sortis de leurs bulles pour venir nous présenter la BD Les Tuche 2. Carton au cinéma depuis la sortie du 3e film, les Tuche se déclinent aussi en BD sous la plume de deux belges. Logique puisque ce 2ème tome s’intitule "Des frites, des frites, des frites": le cri de ralliement de la famille Tuche.

Les Tuche 2... "Des frites, des frites, des frites"

Un Tuche 2 et qui sait un 3 ? A suivre... Souvent c'est l'inverse : le film suit la BD et bien non, ici on fait à l'envers ! La difficulté était principalement le fait de faire valider le dessin par personnages. Jean-Paul Rouve c'était assez facile parce qu'il a déjà une tête de C-- ! C'est plus difficile pour les filles. Avec le recule je me dis que la mamy a les traits un peu trop forcés ! Les enfants adorent voir des adultes déconnants !

Ce n'est pas l'histoire du film qui est raconté en BD, c'est le quotidien de ces personnages qui est croqué - on se situe entre le film 1 et le 2. Au départ ils voulaient que ce soit les scénaristes du film qui fassent l'écriture de la BD mais ce n'est pas le même médium.

Est-ce un bon business ? Ni plus ni moins... Les chiffres de vente du premier ne sont pas encore révélés donc le mystère reste entier.

Les Tuche 2 et peut être donc le 3... 4-5-6 !

Et pour la petite histoire : Jeff et Cathy Tuche, leurs trois enfants et Mamy Suze nous font vivre de nouveaux épisodes hilarants lors d’un concours de danse de Stéphanie qui rêve de devenir Miss Chaffougnard-sur-Berdasse…