Des déchets cuisinés pour éviter le gaspillage

Aujourd'hui, dans le Paris Match : " Gaspillage alimentaire : des restos engagés pour moins jeter " Une jeune chef de cuisine, Chloé, a été formée à utiliser 100% des produits pour éviter de gaspiller et va dans les restaurants pour former de grands chefs à utiliser tous les déchets. Grâce à ses techniques, ce sont des milliers d'euros qui sont économisés chaque année. Une initiative qui ne manque pas de goût.

Et au cœur de votre quotidien...

- Ciné Télé Revue : "Adrien Devyver : être papa va décupler mes forces"

A l'aube de sa première entrée dans le cube, Adrien se livre dans la revue et parle de ses astuces pour tenir le coup durant 144 heures.

- Le Soir Mag : "Michael Jackson : le King of Pop est devenu le King of Money"

Depuis sa disparition, l'artiste a déjà ramené 2,3 milliards de dollars. Dans un premier temps, l'argent a servi à rembourser ses dettes, mais aujourd'hui, ce n'est sont que des bénéfices.

- Flair : "A chaque envie sa tenue"

Aujourd'hui, l'hebdomadaire vous propose des tenue festives des plus variées : un look décontracté, un look chic, un look glamour, un look stylé, bref, toutes les idées se trouvent dans le Flair.