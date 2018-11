Ce matin, petit détour au cœur de votre quotidien avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- La DH : "Francesca et sa famille privées de vacances par Ryanair"

Grand groupe de 10 personnes, ils avaient pris les devants et malgré ça, ils n'ont pu monter directement dans l'avion. En cause? L'overbooking.



"Une coloration capillaire qui peut défigurer"

C'est une des allergies les plus fréquentes des femmes, après le nickel et le parfum.

- La Meuse : "Je fais le plein la peur au ventre"

- L'Avenir : "La seconde main à la cote"

Pour faire connaître les magasins de seconde main durant les fêtes, une ristourne de 20% sera appliquée à toute personne se rendant sur le site www.larecup.com.

- Sud Presse : "Des automobilistes bravent l'interdit et roulent au rouge"

Rouler au rouge consiste à utiliser du fioul domestique, beaucoup moins taxé que le carburant routier.

Celui-ci est disponible dans certaines pompes à essence, et malgré l'interdiction et la crainte de se faire prendre, les automobilistes disent n'avoir plus d'autre choix.

Rouler au rouge, pour ne pas finir dans le rouge...