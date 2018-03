Des artisans wallons vous ouvrent leurs portes ce week-end...

Top départ ce week-end pour cette nouvelle édition de l'Opération "Wallonie Week-end Bienvenue" !

Le concept... Plusieurs week-ends par an, différentes communes de Wallonie sont mises à l’honneur au travers de leurs habitants (les "ambassadeurs"), qui vous font découvrir leur métier, leur passion... Tout est gratuit et chaque commune propose entre 30 et 65 découvertes.

Ce week-end, 4 communes sont à l’honneur: Montigny-le-Tilleul et Lens (Hainaut), Philippeville (prov. de Namur) et Braine-l’Alleud (Brabant Wallon).

Côté découvertes originales à Braine-l’Alleud:

La collection d’uniformes d’hôtesses de l’air (unique en Belgique!) de Baudouin Leruitte, qui a eu l’idée de sauvegarder cette partie de l’héritage de l’histoire aéronautique. Depuis 2006, il a rassemblé plus de 300 uniformes de compagnies aériennes du monde entier et de différentes époques, l’uniforme le plus ancien datant de 1964 (un uniforme de la TWA, ancienne compagnie américaine). Parmi les uniformes: ceux dessinés par Olivier Strelli pour la Sabena et l’Euro Belgian Airlines ou les ensembles Nina Ricci d’Air France dans les années 90; les longues robes colorées autrefois portées par les hôtesses d’American Airlines sur les vols vers Hawaii ou encore les robes tyroliennes des hôtesses de Tyrolean Airways (années 90). Ce week-end, 50 modèles seront exposés sous tente dans le jardin de Baudouin Leruitte, portés par des mannequins (en plastique!) qui occupent d’habitude sa véranda et son abri de jardin. L’occasion aussi de découvrir, via les uniformes, l’évolution de la mode dans les airs et l’histoire de nombreuses compagnies d’hier et d' aujourd’hui.

L’atelier du magicien-illusionniste Maxime Mandrake, 20 ans, le plus jeune magicien professionnel de Belgique. Passionné de magie depuis l’âge de 9 ans, Maxime s’est formé en autodidacte et a présenté son premier spectacle à 14 ans. Aujourd’hui, il continue à apprendre (notamment à Los Angeles, où il a rencontré David Copperfield), mais travaille et est de plus en plus demandé, notamment dans des cabarets. Pour WWB, il vous ouvre son atelier pour découvrir ses costumes, vous faire quelques numéros et peut-être vous dévoiler quelques trucs?

Belles découvertes à vous en ce week-end... Wallonie Bienvenue !

à Infos: www.walloniebienvenue.be et vivacite.be