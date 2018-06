Détour par la librairie comme chaque matin avec Marion qui épingle pour nous les dossiers croustillants de la semaine qui font la Une des magazines :

- "DAMSO s'explique"... Une interview lui est entièrement consacrée. Il s'explique sur la polémique à propos de l'hymne national et annonce avoir commencé à lire des livres sur le féminisme. C'est un artiste plus en douceur que l'on retrouve et notamment avec ce dernier album moins agressif. La vie de papa semble être du plus bel effet sur lui.

- "Wag un jour - Wag toujours" ... Et oui derrière chaque grand homme il est une femme. Focus sur quelques personnalités du monde sportif, sur nos Diables et coup de projecteur sur leur femme, leur WAG.

- "Natoo, Cyprien, Squeezie, Norman... génération youtube" - Un succès sur la toile - des chiffres qui donnent le vertige.

- Johnny aurait eu 75 ans le 15 juin... Une messe à l' honneur de l'artiste s'est déroulée.