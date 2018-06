Dernier été pour Lisa... Le nouveau roman de Valentin Musso

Valentin Musso était avec nous ce matin pour nous plonger au coeur de son dernier livre : Dernier été pour Lisa.

Dans la famille Musso, il y a aussi le frère, Valentin. Dernier été pour Lisa est déjà son 7e roman. Lisa, Nick et Ethan sont trois ados inséparables. A la fin de l’été 2004, Lisa est retrouvée assassinée sur la plage. Son petit ami Ethan est arrêté et condamné. Douze ans plus tard, Ethan sort de prison , Nick veut innocenter son ami. Mais, qui est le véritable meurtrier de Lisa ?

C'est un beau roman, c'est une belle histoire...

Mieux que celui de votre frère ? Oh non - ne comparons pas svp ! "je lis les livres de mon frère par plaisir".

Valentin s'est exclusivement consacré à l'écriture cette année. Il s'immerge véritablement dans sa maison pour s'adonner à l'écriture ou mieux encore c'est au coeur de la demeure qui accueille toute l'histoire que l'auteur va jeter l' "encre". "J'aime aussi aller en montagne pour écrire".

Près de 400 pages... Et c'est avant tout une histoire d'amitié - de fraternité. Nick - Lisa et Ethan sont aussi des prénoms que l'on retrouve dans des livres de votre frère - et, sans concertation aucune ! Un an, c'est le temps qu'il a fallu à l'auteur pour écrire ce livre. "j'écris dans l'ordre de la lecture - j'efface rarement - je sais toujours ou je pars, je sais où je vais et puis je me laisse une grande liberté" - "je n'aime pas m'enfermer dans un carcan d'écriture".

L'adaptation au cinéma de votre 5ème roman... Est-ce facile d'abandonner son "histoire" à quelqu'un d'autre ? "Il faut accepter que quelqu'un d'autre raconte à sa manière votre histoire. C'est ça qui m'intéresse, je n'ai pas envie qu'on illustre simplement mon livre".