Depuis, mon coeur a un battement de retard, le livre a ne pas manquer pour les vacances

Valérie Cohen / Depuis, mon coeur a un battement de retard / éd. Flammarion



Bon, on est plus au printemps je sais, mais on peut quand même dire que l'été c'est une sorte d'extension de la saison des amours..

Ça tombe bien, j'en ai une assez spéciale à vous présenter, c'est celle d'Emma ;



Emma, femme à la gloire de l'âge, la belle quarantaine, un petit brin de nana bien dans sa peau, un mari cool, un super boulot qu'elle a créé à sa mesure avec son meilleur ami, enfin bref, la totale de ce qui ressemble à l'idéal du commun des mortels sauf que voilà, une fois par an, elle passe une journée très particulière, la date qui a scellé la fin de son grand amour de jeunesse.

=> elle fait quelque chose de précis à cette date, comme un hommage, jusqu'au jour où elle apprend qu'il traîne sur un site de rencontres pour personnes mariées... La tentation etc etc



=> à partir de ce moment-là, vous allez découvrir tout l'univers de cette femme pétillante, intrigante, sa meilleure amie Alexandra, Blandine, une inconnue qui ne va pas en rester une très longtemps, Gilles, le roux de l'histoire, et oui, y'a toujours un roux quelque part et croyez-moi ça fait la différence (haha)

Et vous allez vous attachez à eux comme aux membres d'une famille un peu chaotique mais très soudée...



=> Une auteure belge qui suscite beaucoup d'affection, elle écrit des romans sur la famille, la filiation, les relations homme-femme chez les quadras entre autres, on est pas sur du feel-good mais plutôt sur du laboratoire humain des vraies gens.

=> elle était juriste, elle a tout lâché pour devenir écrivain, et là elle a séduit la France également puisque le livre dont je vous parle " Depuis, mon coeur a un battement de retard " est publié aux éditions Flammarion



=> Bref, c'est divertissent, les personnages sont très différents les uns des autres, ils sont un peu dingues mais en même temps on y croit, y'a une légèreté de ton qui fait du bien et croyez-moi, vous ne risquez pas de sentir venir la fin et ça c'est un très bon atout pour un bouquin qui parle, entre autre d'amour.