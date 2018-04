DELTA ne remporte pas le succès qu'il mérite!

Focus sur l'actualité musicale de la semaine avec Julie Compagnon qui épingle les sorties dont l'une bien Belge : Delta et une autre de coeur: celle de Slimane !

8/9 - © Tous droits réservés

Delta : un groupe belge à l'honneur - il passe en boucle sur Viva et l'ensemble des radios et pourtant "ils n'ont pas le succès qu'ils méritent". Ils écrivent pour d'autres chanteurs aussi. Ils livrent leur passion sur scène. Le groupe est plus accessible que les Frero De LaVega - ici, c'est un 6ème single qui sort "sens inverse"- peu d'artistes peuvent se vanter de ce genre de proposition !