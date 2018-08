Découvrez les premières images de Winnie l'ourson au cinéma!

Parmi les sorties en salle ce mercredi 8 août, il y a le très attendu "Jean-Christophe et Winnie" avec Ewan McGregor.

Jean-Christophe, le petit garçon des aventures de Winnie l’ourson, a bien grandi. Il est aujourd’hui marié à Evelyn et est le papa d’une petite fille nommée Madaline. Il passe pourtant peu de temps avec sa famille, bien trop occupé par son travail. Il est devenu trop sérieux. Ces anciens amis de la Forêt des Rêves bleus, Winnie, Porcinet, Bourriquet, Tigrou, Grand Gourou et Petit Gourou, décident de revenir dans sa vie afin de l’aider à retrouver son âme d’enfant…

Mais ce n'est pas tout:

"Neuilly, sa mère, sa mère !" 10 ans plus tard, les de Chazelle dans la tourmente.

Réalisateur français, Gabriel Julien-Laferrière démarre sa carrière au cinéma en tant qu’assistant réalisateur pour Léos Carax, Bernard Stora ou encore Chantal Akerman. Il réalise ensuite son premier long-métrage " Neuilly, sa mère ", une comédie sur le choc des cultures qui rencontre un immense succès en salles.

Pour " Neuilly, sa mère, sa mère ", qui se déroule 10 ans après " Neuilly, sa mère ", il reprend le casting qui a fait le succès du premier volet : à savoir Samy Seghir, Denis Podalydès, Valérie Lermercier et Jérémy Denisty.

Enfin, "My Lady", le retour éclatant d'Emma Thompson...

Emma Thompson incarne Fiona, juge à la Haute Cour de Londres, spécialisée dans les affaires familiales. À la veille d’un week-end, elle est saisie en urgence d’un cas délicat : un hôpital veut soigner un adolescent leucémique en effectuant une transfusion sanguine qui pourrait lui sauver la vie. Or le garçon et ses parents, parce qu’ils sont Témoins de Jéhovah, refusent cette transfusion. Fiona n’a pas d’enfant, est entièrement dévouée à son métier, et traverse pendant cette affaire une grave crise dans son couple. Fragilisée, elle se retrouve seule face à cet adolescent rebelle et qui souffre…